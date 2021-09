Un pàrquing o una nosa?

[Josep Mercadé, periodista]

Amb els anys que han passat des que es van acabar les obres del metro, el pàrquing del Passeig sembla més aviat una nosa. L’anunci de les obres de connexió dels dos aparcaments, si més no, ha de ser motiu de satisfacció. Tot i que caldrà esperar uns mesos, potser serà la darrera oportunitat de fer les coses bé i aconseguir una transformació atractiva d’aquests milers de metres quadrats al cor de la ciutat.

El Centre de Sabadell ha estat un malson des que es va iniciar la rehabilitació del Mercat Central. Des d’aleshores el Passeig ha viscut una situació de provisionalitat que no és bona per a cap ciutat. Si bé, durant les obres del mercat, la vida al Passeig va ser trepidant, amb anades i vingudes de gent, els treballs posteriors del metro van provocar una profunda ferida de la qual fa anys s’intenta recuperar però amb resultats més que dubtosos.

Actualment ens trobem amb una infraestructura bàsica al subsòl del Passeig acabada però pendent d’equipar. Però ha passat molt de temps i les necessitats de mobilitat a la ciutat han canviat. Arribar al Centre de Sabadell amb cotxe cada cop és més difícil i, per tant, aparcar-hi també. Amb bon criteri s’ha potenciat que el vehicle privat no pugui accedir al bell mig de les ciutats. La llàstima, en el cas de Sabadell, és que no s’han previst alternatives pensades per a les persones que vénen de fora, la qual cosa provoca el desconcert entre aquelles que pretenen arribar al rovell de l’ou amb el seu vehicle.

Accedir a l’actual pàrquing soterrat de Saba de la plaça del Dr. Robert és una mena d’odissea. Un cop connectat aquest aparcament amb el del Passeig la situació no serà gaire diferent. Potser podrà captar la clientela que actualment fa servir la zona de parquímetres del Vapor Turull, un espai que tampoc té una ubicació fàcil per aquells que no són de Sabadell.

Coses de l’edat, aquests dies, arran de l’anunci que ha fet l’ajuntament, he recordat el projecte que als anys vuitanta va presentar l’alcaldable Pere Alavedra Ribot. Aquest enginyer industrial va proposar la construcció d’un gran pàrquing soterrat al Passeig fins a la plaça del Dr. Robert. La proposta plantejava construir una llotja de subcontractació just sota el Racó del Campanar. El projecte pretenia ser un element de transformació des del Centre cap a fora. Aleshores va semblar un idea de bomber. Vés per on que no s’hagi de ressuscitar...

