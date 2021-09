Creixen les veus per fer un Quart Cinturó adaptat al territori

El Quart Cinturó es pot fer, però adaptant les seves característiques per minimitzar l'impacte al Vallès. Alhora, s'ha de potenciar el transport ferroviari i discutir el model de mobilitat que es vol per afrontar la crisi provocada per la pandèmia i la climàtica en els pròxims anys. Són les principals conclusions de la sessió que ha tingut lloc aquest dimarts a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori del Parlament de Catalunya.

En el si del Govern de la Generalitat no hi ha una posició compartida sobre el futur d'aquesta via. El diputat d'ERC Juli Fernàndez, exalcalde de Sabadell, considera que "una via d'alta capacitat com el Quart Cinturó no resoldrà els problemes del dia a dia de la mobilitat de la nostra gent, per això no el volem", i els republicans aposten per millorar les carreteres existents i ampliar l'oferta de transport públic. Per la seva part, des de Junts per Catalunya s'aposta per fer el Quart Cinturó amb una solució "que no trinxi el Vallès" i que, alhora, permeti desenvolupar un creixement sostenible de l'economia.

Per la seva part, el diputat del PSC Jordi Terrades creu que cal debatre de nou sobre la necessitat d'aquesta infraestructura. Els socialistes estan a favor de fer-la per descongestionar la B-30, encara que "tindrà impacte com qualsevol altra infraestructura". En aquest sentit, Terrades aposta per fer un estudi informatiu del conjunt del projecte per avaluar el seu impacte ambiental i decidir de nou a partir d'aquest punt, encara que després les obres es poguessin fraccionar per trams a causa del seu elevat cost econòmic.

La posició més frontal al Quart Cinturó és la de la CUP. Representada per la diputada Montserrat Vinyeta, la formació aposta clarament pel transport públic i això "és una esmena total al Quart Cinturó". Per la seva part, el diputat Marc Parés, d'En Comú Podem, creu que la B-40 seria una infraestructura "altament perjudicial pels vallesos", i els comuns reclamen un posicionament clar del govern català per aturar-la. Ni Ciutadans ni el grup mixt (PP) han participat en la comissió.

Consens per millorar el transport ferroviari

En el que estan més d'acord els diferents grups parlamentaris és en millorar el transport amb tren. Els pressupostos de l'Estat ja contemplen fer els primers passos, l'estudi informatiu, per tenir el nus de Barberà per connectar l'R4 i l'R8 de Rodalies, ha destacat Jordi Terrades. Juli Fernàndez ha insistit en la necessitat de connectar ferroviàriament l'eix Terrassa, Sabadell i Granollers; i Joan Canadell reclama que "apostem clarament tant pel tren de mercaderies com el de passatgers".

Els membres de la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) Elisenda Montagud i Joan Carles Sallas han defensat davant els diputats la lluita de diferents moviments veïnals, ecologistes o excursionistes per aturar aquest projecte que "provocaria un gran impacte en el territori perquè travessa llocs de qualitat ambiental molt alta". Montagud i Sallas han recordat que es parla del Quart Cinturó, també conegut com a B-40, des que fa 55 anys, quan el 1966, el Ministeri de Foment en va fer els primers esbossos. El 1985 el projecte es va integrar en el pla de carreteres de la Generalitat i el 1998 es va fraccionar en tres trams.

