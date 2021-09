Un edifici cobra una nova vida en un entorn protegit de la Via Massagué

Entre la via de Massagué i el raval de Dins hi ha un edifici al carrer de la Mare de Déu de les Neus, 6-8, que deixarà d’estar abandonat i ajudarà a donar vida en aquesta zona cèntrica. Hi ha qui diu que pràcticament l’edifici porta buit cinquanta anys. Està clar que en fa diverses dècades, i tot i alguna rehabilitació puntual, no ha estat habitat des de fa anys. L’immoble compta amb un local als baixos que havia acollit una carnisseria dies enrere, i tant els domicilis com l’espai tornaran a estar al mercat en els pròxims mesos.

El projecte l’impulsa el despatx sabadellenc EFA Arquitectes, que rehabilitarà tant el local com els dos pisos, que es comercialitzaran individualment a partir del juny del 2023, després d’un any i mig d’obres. L’arquitecte Eduard Fenoy explica que “la idea és potenciar els pisos perquè hi visqui gent i posar el local en aquest carrer per als vianants perquè no tot sigui a la Via Massagué sinó que faci trama als carrers del darrere”.

Protecció especial

Publicitat

Aquest edifici té valor patrimonial per la façana i aspectes com els balcons correguts de ferro forjat, però la paradoxa és que aquest edifici, del 1900, no està catalogat en el pla de protecció del patrimoni de Sabadell. El que sí que el protegeix i ha permès conservar-lo fins ara és que està ubicat en una fitxa de protecció ambiental de l’àmbit del Raval de Fora en el nou pla de patrimoni en tràmit. Aquest punt, precisament, serveix per reivindicar i preservar les característiques dels edificis que tenen valor patrimonial en l’àrea més cèntrica i antiga de la ciutat per conservar la tipologia de les construccions.

Quatre pisos al passatge de Colom

EFA Arquitectes acaba d’entregar una nova obra. Al passatge de Colom 8-12, darrere de la plaça del Vallès, han aixecat quatre pisos en un espai on hi havia diverses cases angleses en desús. Eduard Fenoy destaca que els habitatges tenen dues, tres i quatre habitacions i estan en una ubicació privilegiada que permet potenciar el Centre perquè “la gent d’aquí pot anar a comprar directament a peu al mercat, estan molt ben situats i un projecte així regenera la zona”.

Publicitat