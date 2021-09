Isabrunelli: “Cal aprofitar quan ets amunt”

Isabrunelli és una influencer sabadellenca a xarxes socials com TikTok, Instagram i Youtube. La seva carrera va començar arran del confinament inicial per la Covid-19, i des de llavors ja ha acumulat gairebé 6 milions de seguidors a TikTok. Parlem amb ella perquè ens expliqui com és ser una influencer jove de la ciutat.

Com vas començar amb les xarxes? Durant la quarantena vaig conèixer a la meva parella actual, Kevin. Ell ja gravava per a TikTok, i jo un dia li vaig proposar de fer un vídeo que havia vist sobre millors amics, i es va fer viral. Eren com les 4 de la matinada quan el vam penjar al seu compte @kevinlescout, i l’endemà, quan ens vam despertar, vam veure que s’havia viralitzat. Llavors vam obrir el meu compte i vam començar a pujar-hi coses.

Quins tipus de continguts feu?

Principalment pugem vídeos de balls i bromes. El primer que vam fer va ser el de “millors amics”, perquè vam veure que donava “salseo” fer-se un petó sent millors amics. Jo li vaig donar la idea, ho vam gravar i a la gent li va agradar molt. Funcionen molt bé a TikTok les bromes que ens fem en parella, perquè al nostre públic li agraden molt.També tira molt bé tot el que té a veure amb jugar amb la parella.

Com el·laboreu els vostres continguts? La majoria de les vegades són vídeos que ens trobem per TikTok. Si ens agrada diem “que guai”, li donem like, ens els guardem i després quan estem gravant ho executem.

Ja tenies pensat dedicar-te a les xarxes? No, la veritat és que no. Quan vam començar no pensàvem en això: ho fèiem només per passar-nos-ho bé. I mira, doncs a la gent li va agradar molt, i vam pensar que si el que fèiem agradava a la gent, doncs millor.

Com és el dia a dia? M’ho passo molt bé fent els vídeos, però també hi treballo, així que perfecte. Normalment, com també pugem coses a Youtube, aprofitem i pengem contingut per TikTok. Sol ser bastant “chill”, no és molt atabalat, perquè hi ha temps per posar-s’hi.

Us vénen a buscar marques perquè patrocineu els seus productes? A TikTok sí que tenim bastants seguidors que ens demanen que els hi gravem coses. Normalment es dirigeixen a Kevin, que també és el meu representant i és qui ho porta tot. Quan volen promocionar alguna cançó o producte, parlen amb ell.

Us para gent pel carrer? Ens passa molt que la gent ens para pel carrer i ens reconeixen. Ens diuen “sou els millors amics”, perquè ens reconeixen del primer vídeo, i ens demanen fotos: és molt guai. També és veritat que hi ha hagut alguna vegada que hem hagut de marxar perquè la gent ens atabalava una mica per demanar-nos fotos. Però res de l’altre món, perquè jo m’aclaparo amb molta facilitat quan hi ha molta gent.

És possible viure d’això? Sí. Però corre molt la veu que no es pot viure d’això tota la vida, perquè algun dia la gent s’acabarà oblidant de tu. Per això has d’aprofitar el teu “boom” en el moment que siguis més amunt per estalviar el màxim que puguis per al futur. I això és el que estem fent.

