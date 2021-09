La nit no torna encara a Sabadell

L’oci nocturn no retorna a Sabadell. No, de moment. Les sales de festa, discoteques o bars musicals de la ciutat no compleixen amb la condició sine qua non per aixecar persiana: no tenen espais exteriors. El Procicat ha aprovat el retorn de l’oci nocturn només en espais exteriors i fins a les 3h la nit de dimecres a dijous. A aquest horari se li haurà de sumar mitja hora més per desallotjar els clients. Disposar d’espais exteriors no és l’única condició, també es manté l’obligatorietat de dur mascareta i no es permet el ball. La mesura no convenç al sector de l’oci nocturn sabadellenc: “És discriminatori. I ens deixa igual que estàvem”, coincideixen.

A la ciutat només hi ha tres establiments amb llicència de discoteca o sala de festes amb espectacle –Sabadebidoo, La Nit i Concor – i vuit bars musicals que, fins ara, només podien obrir per servir copes (el ball continua prohibit) si disposaven d’espais exteriors o si tenen una altra llicència –com per exemple, de bar–. Però la normativa a Sabadell no permet als bars musicals habilitar una terrassa a la via pública.

Tampoc cap de les tres discoteques o sales de festa de la ciutat tenen zones a l’aire lliure. En el cas de Catalunya, només un 5% de les discoteques disposen d’espais exteriors, segons dades de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT).

Més marge per a l'hostaleria

La nova normativa no només afecta els locals de la nit, també el sector de la restauració podrà allargar el seu horari fins a la 1 de la matinada, 30 minuts més del límit actual. Malgrat que és un tímid pas endavant, el sector creu que serà positiu: “Ens dona més marge per poder treballar, allargar la sobretaula o poder fer algun torn més”, expliquen fonts del Gremi d’Hostaleria de Sabadell.

Tot i això, demanen que s’acabi amb les limitacions horàries i el nombre màxim de comensals per taula –10 a l’exterior i 6 a l’interior–. “A hores d’ara, encara no hi ha cap informe que parli dels contagis en l’àmbit de la restauració”, expressen.

El retorn de l’oci interior

El Govern preveu donar llum verda a la reobertura dels locals d’oci nocturn d’interior el 15 d’octubre amb certificat Covid , si les dades epidemiològiques ho permeten. Inclouria sales de ball habilitades i també un horari complet d’obertura. Aquesta proposta –que s’ha de ratificar– es dona per una millora en els indicadors sanitaris, però la Generalitat marca com a requisit baixar del llindar dels 100 crítics a les UCI o arribar al 80% de la població vacunada.

A hores d’ara, Catalunya té un 73,9% de la població total vacunada amb, almenys, una dosi. A Sabadell, la xifra ja se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana, amb un 75,7% dels residents que han rebut, com a mínim, una dosi del vaccí.

El passaport Covid, si finalment entrés en vigor a Catalunya, serviria només per accedir als locals d’oci nocturn, i no pas als establiments que ja funcionen com ara la restauració o les activitats culturals. S’aplicaria també per evitar nous tancaments, si empitjorés la situació epidemiològica.

Des de Sabadell veuen amb bons ulls l’aplicació d’aquesta mesura: “Fa molt temps que ho demanem a la Generalitat, ens ha costat molts mesos de tancament forçat i pèrdues incalculables”, denuncia Antonia Peña, propietària de Sabadebidoo. És una opinió compartida amb la resta d’emprenedors del sector, que demanen que no només serveixi per reprendre l’activitat, sinó per augmentar els aforaments.

“És una bona mesura. Sempre que no doni problemes als propietaris, els porters no són policies”, considera Míriam Alonso, que regenta el Musical. Des del Wild Geese, Edgar Gual, apunta que “l’oci nocturn és una bona mesura per reduir els botellons” i sosté que, des del sector, poden contribuir a garantir el compliment de les mesures sanitàries. Tot i això, des del Gremi consideren que aquesta mesura, si arriba, ho fa “massa tard”.

Mitja hora més per als bars

No serà determinant, però sí una empenta més per al sector. L’ampliació horària que s’aplica des d’avui a bars i restaurants, que es podran allargar fins a la una de la matinada, és una mesura que el sector celebra a mig gas. “És necessari tornar als horaris habituals”, consideren.

Segons les dades que es desprenen de l’enquesta que ha elaborat el Gremi per al D.S., un 14,3% de propietaris de bars i restaurants consideren que la mitja hora més de marge es revertirà en un increment lleuger de l’activitat.

D’aquest grup, nou de cada deu considera que l’increment serà lleuger. Mentrestant, el sector continua en procés de recuperació: set de cada deu establiments ja s’estan refent de l’embat de la Covid.

