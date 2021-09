El Parlament insta a la Generalitat a recuperar i ampliar el consultori del Poblenou

El Parlament de Catalunya demanarà al Departament de Salut de la Generalitat que recuperi –i ampliï– els serveis que s'ofereixen al consultori mèdic del barri de Poblenou de Sabadell. Així s'ha aprovat avui a la comissió Salut, a partir d'una proposta de resolució que ha presentat el PSC. La recuperació del servei –que des del mes de maig funciona a mig gas– ha comptat amb els vots favorables del PSC, En Comú Podem (ECP), Ciutadans (Cs), la CUP i l'ultradreta i l'abstenció de Junts i ERC.

La proposta de resolució demana que s'exigeixi al Departament de Salut la reobertura, cada dia de la setmana, del consultori en un espai on es garanteixin els circuits adequats. I també proposa el retorn del consultori amb els serveis d'assistència primària que es prestaven abans de la pandèmia. Així mateix, es plantejarà una ampliació dels serveis.

Tanmateix, traslladaran a la Generalitat de Catalunya que garanteixi l’accessibilitat al consultori que, fins ara, està ubicat a un Centre Cívic: "L'Ajuntament de Sabadell va proposar transformar aquest espai en un CAP", ha destacat Pol Gibert, diputat socialista al Parlament.

La iniciativa ha prosperat, però amb matisos entre els diferents grups polítics. El diputat republicà i exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez ha defensat que l'equipament recuperi l'activitat habitual quan "la pandèmia ho permeti". Tot i això, ERC s'ha abstingut: "No compartim el text al cent per cent, però deixem que s'aprovi", ha justificat. Per la seva banda, Irene Negre (Junts) ha defensat que la reobertura total "no ha estat possible" per la ubicació de l'equipament.

Els grups que han votat a favor de la proposta han retret a l'executiu català que la Covid "no pot ser una excusa per afeblir" la sanitat pública. Laia Estrada (CUP) i Anna Grau (Cs) han criticat la situació de l'assistència primària a Catalunya, i David Cid (ECP) demana una partida específica per a la recuperació del servei.

La proposta, que ha quedat aprovada, no és vinculant, però traça la voluntat política dels grups parlamentaris. El més calent és a l'aigüera.

Serveis parcials per la Covid

El Departament de Salut va recuperar el mes de maig el servei de consultori al barri de Poblenou de Sabadell, que va quedar tancat el març de 2020. L’equipament mèdic reobria per visites programades, però de forma parcial: només obre els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 13 h per atendre malalts crònics i amb problemes de mobilitat perquè no s’hagin de desplaçar al CAP La Serra de Torre-Romeu.

Aquest consultori dona servei a una població aproximada de 2.000 persones. La Generalitat va decidir tancar el consultori mèdic del barri de Poblenou, segons l’ICS i el Catsalut, per no poder garantir les condicions bàsiques per evitar contagis.