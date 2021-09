Representants de la Cambra visiten l'Aeroport de Sabadell

Representants de la Cambra de Comerç de Sabadell han visitat les instal·lacions d'AENA a l'Aeroport de Sabadell per conèixer de més a prop l'operativa d'aquesta infraestructura que consideren clau per al territori.

Encapçalats per al seu president, Ramon Alberich, s'han interessat per l'operativa i l'activitat de l'aeroport, que està destinada en un 75% a la formació, i s'han preguntat per les possibilitats que hi hauria de dedicar un percentatge de l'activitat a operacions d'aviació civil general. El director de l'aeroport, José Andrés Domínguez, que els ha acompanyat durant la visita, ha explicat que, en condicions prepandèmia, l'aeroport pot assolir fins a 50.000 operacions anuals que representen el 80% de l'activitat màxima que es podria assumir. Amb tot, no s'ha arribat encara a recuperar de l'activitat del 2019, donat que la pandèmia bàsicament només va afectar l'activitat formativa.

Durant la visita, també a la torre de control, Domínguez ha explicat les fórmules i facilitats d'inversió per a les empreses que volen implantar-se a l'aeroport i el pla DORA, on es defineix el nivell de qualitat dels aeroports. L'Aeroport de Sabadell treballa en la implantació d'empreses d'investigació i d'innovació aeronàutica, un aspecte que contribuiria a millorar el seu nivell de qualitat.

Per la seva part, la Cambra ha reiterat el seu interès i ha demanat el suport d'AENA per participar en el grup de seguiment de l'aeroport, creat per la Generalitat, i l'adhesió al Protocol per l'impuls de l'aeroport. Com a entitat representant de les empreses considera clau treballar per la infraestructura i les oportunitats que suposa en l'àmbit de territori i empresarials.

Durant la jornada el president Alberich, acompanyat del vicepresident de la Cambra, Leo Torrecilla, el president de la Comissió d'Infraestructures, Urbanisme i Transports, Pere Puig i el secretari general, Eduard Borràs, també ha visitat les instal·lacions de Heliswiss Iberica SL, empresa dedicada al manteniment en l'àmbit mundial d'helicòpters, on han estat rebuts pel seu CEO, Lluís Freixa.

