El xec comerç de Sabadell, en marxa a l'octubre

La Covid ho ha posat tot cap per avall. Els establiments no essencials de Sabadell han estat 222 dies tancats de facto, amb caigudes en la facturació mensual que han arribat a superar el 97% del 2019. Les dades municipals apunten que el comerç i l’hostaleria han estat els sectors més castigats per la pandèmia: bars i restaurants de Sabadell han acaparat el 26,1% dels ERTO i, el sector comercial, un 20,9%. Pràcticament la meitat de tots els expedients que s’han concedit a la ciutat. Per contrarestar l’embat de la Covid, Sabadell ha posat en marxa una injecció econòmica per al comerç i hostaleria local en forma de xec comerç: cada família de la ciutat rebrà un val de 20 euros de descompte per consumir-ho als establiments que s’han vist afectats per un tancament forçós.

L’objectiu municipal és “injectar diners al comerç local”, ha assegurat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, durant la presentació del nou xec comerç. Les famílies podran començar a fer ús d’aquest descompte del 4 d’octubre i fins al 6 de novembre a restaurants, botigues i parades de mercadets ambulants que s'hi adhereixin.

La meitat de la compra

Cada família disposarà de 20 euros de descompte, a través de l’aplicació SBDVALMÉS, per consumir en botigues locals. Però haurà d’aportar un total de 20 euros més de la seva butxaca. El xec es pot consumir en una o diverses compres a les botigues adherides, sense import mínim. De cada transacció, la meitat es descomptarà de la injecció municipal i l’altra part anirà a càrrec del client.

Si l’aportació total de l’Ajuntament és 1,66 milions d’euros, els consumidors n’acabaran aportant –com a mínim– la mateixa part. L’impacte al comerç escalarà fins als 3,3 milions d’euros. “No volem que només sigui un ajut econòmic puntual, sinó que aconsegueixi fidelitzar la clientela”, ha exposat Montse González, tinenta d’alcaldessa de desenvolupament econòmic.

Publicitat

Ramon Alberich, president de la Cambra de Comerç de Sabadell ha posat en valor la importància de la col·laboració publicoprivada i suggereix que sigui una eina de futur. "Cal protegir i recuperar el comerç local davant dels canvis d'hàbits", ha exposat. I explica que altres municipis que ho han posat en marxa no han tingut prou amb una sola campanya. En el cas de Cerdanyola del Vallès, per exemple, l'aportació municipal ha estat de 200.000 euros en xecs regal.

Fins a 3.000 establiments

La subvenció està dirigida als establiments comercials que s'hagin vist afectats per la Covid. I s'hi poden adherir del 13 de setembre al 20 d’octubre. Segons l'Ajuntament, 3.000 comerços compleixen amb els requisits.

Els comerços que es vulguin donar d'alta ho poden fer a sbdvalmes.moneder.cat. Cada establiment podrà acumular fins a 3.000 euros, com a màxim, en bescanvi de xecs. "La intenció és que es reparteixi aquest ajut", explica González. El pagament de la part corresponent del xec als comerços adherits es farà a través de la Cambra de Comerç.

Publicitat