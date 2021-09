ERC proposa que Sabadell s'agermani amb Tornabous pel vincle de Lluís Companys amb la ciutat

El grup municipal d’Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sabadell presentarà al ple municipal del dimarts 5 d’octubre una moció en què proposa que la ciutat s’agermani amb Tornabous (Urgell), que inclou el Tarròs, poble natal de Lluís Companys. La proposta republicana vol, així, realçar la figura del qui va ser expresident de la Generalitat i difondre els seus vincles amb Sabadell, per la qual va ser diputat a Corts i on es va fer construir una casa, una de les primeres del barri de Can Rull.

Els regidors republicans sabadellencs Gabriel Fernàndez, portaveu, Èlia Soriano-Costa, portaveu adjunta, i Santi Valls, també president de la secció local del partit, han presentat la moció a Tornabous, en una visita a l’Espai Lluís Companys del Tarròs. Els hi ha rebut l’alcalde, David Vilaró. Fernàndez ha expressat que "Sabadell deu a qui va ser diputat i veí seu, Lluís Companys, un apropament intens i permanent al seu municipi natal".

"Hi ha un Companys sabadellenc polièdric que la ciutat va descobrir fa sis anys gràcies a l’exposició Lluís Companys i Sabadell (1916-1940). 75 anys del seu afusellament, creada pel Museu d’Història de Sabadell, i la millor eina per visibilitzar-lo i reivindicar-lo, per mantenir-ne viu el llegat i difondre’n els valors, és l’agermanament amb Tornabous i, sobretot, totes les activitats que se’n poden desprendre", ha afegit el portaveu republicà.

La intenció, iniciar el tràmit per a l'agermanament

La moció planteja al ple de l’Ajuntament de Sabadell l’adopció d’un únic acord: iniciar el tràmit per a l'agermanament entre Sabadell i el municipi de Tornabous aquest mateix trimestre. A més, s'hauria de notificar l'aprovació de la moció, si és el cas, al consistori tornabouenc, que també hauria de sotmetre a votació del seu propi ple la proposta d'agermanament per poder fer-la efectiva.

No obstant això, el text d'ERC no es queda aquí, sinó que també apunta "actuacions, intercanvis i col·laboracions diversos" en què es podria concretar l’agermanament. D'entrada, el partit republicà vol establir col·laboracions entre el Museu d'Història de Sabadell i l'Arxiu Històric amb l'Espai Lluís Companys del Tarròs (Tornabous). Així mateix, proposa una trobada conjunta amb representacions institucionals d’ambdós municipis als actes institucionals promoguts per rememorar els moments vitals del president Companys.

D'altra banda, també promou que Sabadell i Tornabous nomenin fill predilecte o atorgui la medalla d'honor de cada municipi a Lluís Companys.

