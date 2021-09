Autoconsum fotovoltaic compartit

[Per Pere Figueras Nart, Enginyer Industrial. Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya]

La Transició Energètica de la que tant sentim a parlar implica un canvi de fons en el sistema energètic basat en combustibles fòssils. Però, què podem fer a les nostres llars?

Si amb l’anterior regulació (la de l’impost al Sol) ja era factible la posada en marxa d’instal·lacions individuals de poca potencia, aquesta nova permet per primer cop l’autoconsum compartit. Què vol dir això? Doncs que una comunitat de propietaris pot fer una instal·lació al terrat i produir-se una part o el total del consum elèctric dels veïns que decideixin participar-hi, un fet que no era possible amb l’anterior regulació.

Per muntar una instal·lació compartida, els consumidors s’hauran de posar d’acord entre ells, establir com es pagarà la instal·lació i on s’instal·larà, així com complir uns criteris de proximitat definits en el RD. Però hi ha un punt que és el més interessant: no cal que el consumidor estigui físicament en el mateix edifici on hi ha la instal·lació.

Publicitat

Així, dos veïns que viuen a 100 m l’un de l’altre poden acordar fer una instal·lació a casa del què té l’espai disponible i autoconsumir tots dos de la mateixa instal·lació. A dia d’avui, amb els comptadors elèctrics intel·ligents és possible determinar el repartiment de la producció i l’estalvi generat per cada un dels consumidors.

Aquest autoconsum compartit permet també que varies empreses facin una única inversió per produir-se la seva electricitat. O fins i tot un ajuntament amb varis edificis dins el municipi pot muntar una instal·lació fotovoltaica al sostre d’un pavelló (per exemple) i que la resta de dependències consumeixin electricitat d’aquella instal·lació. És més, es poden fer instal·lacions on els ens públics i usuaris particulars poden dissenyar i construir solucions compartides, que ajudin a desplegar aquest tipus de solucions.

En un escenari de descarbonització com en el que estem immersos i en el que molts ciutadans voldrien poder col·laborar però no disposen d’espai a casa seva, aquest podria ser el principi del camí.

Publicitat