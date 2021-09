Patint per fer tard a la feina

Dijous passat. Andana de Sabadell Centre, 7.35 h del matí. Plovia al carrer. Un jove a un altre. “Quan em desperto i veig que cauen quatre gotes, ja sé que faré tard a la feina”.

És una constatació del grau de desconfiança que suscita la línia de la R4 entre els usuaris de cada dia. Per que anar a buscar el tren s’ha convertit en una loteria. Segons dades oficials de Rodalies a Diari de Sabadell, la puntualitat dels trens a la línia que creua el Vallès és del 90%. O sigui, en el que portem de 2021, un de cada deu trens arriba tard. Al conjunt de les xarxes de Catalunya, la puntualitat puja al 94%.

Tot i així, la sensació d’impuntualitat és més elevada entre els usuaris habituals (mireu l’enquesta a la pàgina següent).

I que per la megafonia de les estacions s’escolta sovint l’avís de retards: Els trens de la R4 circulen fora del seu horari habitual. Especialment, a la tarda. I és que la xarxa ferroviària acostuma a arrencar el dia amb puntualitat i és amb el pas de les hores que va patint incidències (i afegint els consegüents retards). No és gaire diferent del funcionament d’un aeroport, on els retards també es concentren entre la tarda i el vespre.

Grafiters

Tanmateix, per quin motiu fa tard Rodalies, tan sovint? Segons dades oficials facilitades pel portaveu de l’operador, la causa principal aquest estiu han estat els “actes vandàlics” relacionats amb els grafitis. I és que, per aconseguir dibuixar les parets exteriors dels combois, “els grafiters que van dins del tren aconsegueixen aturar-ho tot estirant de l’aparell d’alarma”, apunten. “Ho fan en un punt concret del recorregut pactat amb altres grafiters, que els esperen a l’exterior”, afegeixen.

Quan els de l’interior activen l’emergència, el tren s’atura automàticament. I és quan -aparentment- es baixen del tren, s’ajunten amb els companys a l’exterior i “en qüestió de pocs segons o minuts” realitzen el mural. El 6 d’agost, per exemple, es produeix aquesta escena i el tren acumularà un retard de 50 minuts fins que pugui reprendre la marxa.

Des de Rodalies lamenten aquesta tendència i asseguren que, al llarg de l’any 2020, es van invertir 8 milions d’euros en la neteja de grafits i pintades. A més a més, destaquen que mentre un tren es fa net, ha d’estar aturat. O sigui, tens menys unitats circulant a la xarxa.

També es produeixen altercats dins del tren, com el que el dia 9 d’agost va fer que un tren portés 128 minuts de retard. O actes vandàlics com pintar la finestra del vagó frontal del maquinista, amb el qual s’impedeix la visibilitat en la conducció i per tant el tren no pot ni arrencar.

Atropellaments

Altres motius considerats “externs” són les alteracions per condicions meteorològiques adverses, així com per atropellaments. En aquest darrer sentit, la R4 acumula 20 suïcidis al llarg de l’any 2021, a banda de dos temptatives sense èxit.

La darrera, ahir divendres a les 7.42 h del matí, precisament a la sortida del túnel de l’estació Nord de Terrassa. L’incident va obligar a evacuar tots els passatgers del comboi; mentre que la víctima era ingressada en estat crític a l’Hospital Mútua Terrassa. A banda del fatídic succés, cada atropellament també fa aturar el funcionament de la línia.

El segon bloc de motius és l’anomenat “intern”. Com ara la situació dels maquinistes. Enguany, per exemple, hi ha hagut dos dies de vaga: el 8 de Març (amb motiu de la vaga feminista) i el 25 de maig, en el que es van fer aturades de 3 hores tant al matí com per la tarda.

Baixes per la Covid

Un altre motiu en el que van desaparèixer freqüències (no és que el tren faci tard, és que no hi arriba) fou a principis de juliol, amb motiu de la 5a onada de la Covid-19. La incidència va ser tan alta que les baixes laborals (ja fos per Covid, com per quarantena per contacte estret) no podien ser cobertes. I senzillament, hi va haver trens que no van circular.

En darrer lloc trobem els motius relacionats amb la gestió d’Adif, que és qui gestiona la infraestructura (senyals, vies, catenàries…). Tanmateix, enguany no s’han produït obres, addueixen des de Rodalies, com les que l’agost de 2020 van realitzar a La Sagrera, ni les que a l’hivern van executar per reordenar les vies de l’estació de Sants (conegut com a 4+4) que van millorar la fiabilitat de pas.

