“Els fets reals i els imaginats conviuen en el nostre dia a dia”

Vaig venir aquí per estar boig és un text escrit i interpretat per Pep Muñoz i dirigit per Santi Monreal, els quals han creat crear el projecte artístic La Indústria de Produccions.

L’espectacle va ser estrenat l’octubre de 2020 a Ca L’Estruch i està actualment en gira. De fet, ara recala a la sala La Quartera (carrer del Comte Jofre, 30), els pròxims dies 8, 9 i 10 d’octubre.

Es tracta d’una peça unipersonal autobiogràfica inspirada en l’autor suís Robert Walser. “Vaig venir aquí per estar boig toca temes com l’èxit i el fracàs, la creació artística i la reivindicació de les coses petites davant dels grans discursos i ideals”, explica Pep Muñoz.

Tot i que la companyia és nova, ja fa més de 20 anys que tots dos es dediquen professionalment a la interpretació. “Durant els anys, hem treballat en diversos muntatges i sempre ens ha agradat treballar junts”, explica Santi Monreal. “Quan el Pep em va comentar la seva vinculació amb Walser, els seus desitjos de crear una pel·lícula, dels quals ja n’havia tingut notícies, dels seus escrits i de les seves vivències, jo li vaig comentar com, amb el pas del temps i dels muntatges, cada cop em divertia més dirigir. És per això que hem creat aquest projecte”.

Pep Muñoz, per la seva banda, sosté que es tracta d’una fantasia autobiogràfica; tot el que s’explica no ha passat exactament de la manera com s’explica, però tot podria haver passat exactament així. Els fets ‘reals” i els fets ‘imaginats” conviuen en el nostre dia a dia. A vegades, diferenciar-los no és una tasca tan fàcil, i potser ni tan sols necessària.

“És la història de la meva aventura vital pel món durant uns anys concrets de la meva existència i també la història de l’aventura de tirar endavant un projecte artístic sobre Robert Walser. D’això va l’obra”.

La proposta va viatjar al Festival Lola d’Esparreguera, a la Sala Trono a Tarragona, a l’Hospitalet... Que hi trobarà l’espectador que s’hi acosti a La Quartera? “Un teatre específic, sincer, directe al cor i a l’esperit de l’espectador i amb voluntat de sorprendre”.

