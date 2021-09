Álex Llamas lidera la primera victòria del Club

Un inici en tromba del Club Natació Sabadell va acabar sent decisiu perquè l’equip de Borja Burgos estrenés el caseller de victòries davant el Muro balear (8-6), en el primer partit de la temporada al Pavelló del Nord.

Quan encara no s’havia arribat al minut de joc, els nedadors ja guanyaven per 2 a 0. El culpable? Álex Llamas. L’hàbil jugador sabadellenc en va tenir prou en 45 segons per superar Miró –exETB Calvià, el darrer campió de la Segona Divisió B– per encarrilar el partit. Les dues dianes de Llamas s’afegirien a la de Pep Costa, que amb una gran acció individual situava el 3 a0 abans de l’equador del partit. El CN Sabadell, fruit de veure’s amb aquest resultat tan favorable, va abaixar els braços i els mallorquins ho aprofitarien a la perfecció per escurçar la distància abans d’encarar el túnel de vestidors (4-2).

Els següents vint minuts, el guió del partit no va canviar: els nedadors, dominadors en atac, prenien massa riscos davant un conjunt que enguany haurà de lluitar de valent si vol aconseguir la permanència. Amb un joc anàrquic i sense individualitats, el Muro aprofitaria la falta de contundència sabadellenca per posar l’ai al cor al centenar d’aficionats presents al pavelló del Nord (7-6). Sortosament, Pep Font, amb un gol des del punt de doble-penal, sentenciava el partit i permetia sumar la primera victòria d’aquesta temporada.

Golejats

Qui encara haurà d’esperar una jornada per intentar aconseguir la primera victòria de la temporada serà l’Escola Pia i l’Amics del Pou-Nou Escorial, que van protagonitzar la creu de la jornada en caure golejats lluny de Sabadell.

Els dels Merinals tenien la difícil missió de tornar d’Eivissa amb un resultat positiu, i si bé és cert que van acabar caient per un contundent 7 a 1, l’equip de Francis Barrragán va oferir una bona imatge durant la primera meitat (0-0).

Malauradament, la tàctica del porter-jugador no va funcionar com hom podia esperar i l’UD Ibiza Gasifred ho aprofitaria a la perfecció en el tram final per acabar golejant un Amics del Pou-Nou Escorial que necessita trencar amb aquesta mala dinàmica com més aviat millor.

Qui també va sortir més mal parat del que podia semblar va ser l’Escola Pia a la pista del totpoderós Barceloneta (10-4). Seguint el mateix patró que els veïns dels Merinals, els de Can Colapi, que tenien la sensible baixa de Jordi Sardà, van oferir una gran imatge durant el primer temps, però incomprensiblement els sabadellencs tirarien per la borda tot el treball fet en una segona meitat per oblidar (10-4).

