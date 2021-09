Pels camins del Baix Empordà

[Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

Fa just una setmana que s’ha acabat l’estiu i voldria fer unes reflexions sobre el Baix Empordà i la innovació.

Si analitzem les dades, a pesar de la pandèmia que ha continuat present, aquest estiu ha estat molt positiu en termes de turisme. Molt millor del que s’esperava. Allà on era possible fer activitats, com ara els restaurants, havies d’encarregar amb temps per tenir taula.

En el turisme, ara ja no n’hi ha prou amb el sol i platja. Abans era una condició suficient. Ara ja no, ara només és una condició necessària. Els turistes busquen sol i platja, sí. Per fred, pluja i vent hi ha altres destins. Però també, per sol i platja i prou, hi ha altres destins més econòmics. Per tant, s’ha d’oferir més elements de valor afegit.

Un dels elements que ens ha portat la pandèmia és fer més esport. Des de caminar a córrer passant per anar en bicicleta.

El Baix Empordà té planes i també diverses serres com el Montgrí, Les Gavarres o l’Ardenya. És un terreny ideal per fer caminades senzilles pel pla o bé més dificultoses per la muntanya. I qui diu caminar, diu córrer o anar en bicicleta.

Aquest element diferencial és un dels que s’ha potenciat des de fa dècades al Baix Empordà i en el qual s’ha innovat contínuament. Fa anys que tots els camins principals estan senyalitzats amb rètols que t’indiquen les direccions als llocs principals i els temps estimats per arribar-hi a peu.

A més, els municipis ara també han posat rètols dels camins locals i de les referències com ara fonts o masos.

També estan indicats circuits per fer en bicicleta o a peu. En cadascun d’ells està indicada la dificultat i en cada trencall hi ha indicadors per on seguir. Aquests indicadors es van posant al dia quan es fan malbé. Addicionalment, a les oficines de turisme tenen diversos fulletons amb les rutes. I, actualment, qui tingui dispositius de GPS es pot descarregar els tracks des de Wikiloc.

Publicitat

També s’han recuperat els antics carrilets. Fa anys que es pot anar des de Sant Feliu de Guíxols fins a Sant Joan de les Abadesses. I recentment, hi ha el carrilet de Palamós a Palafrugell.

Altres comarques no són gens actives en aquest tema. Si vas de Sant Feliu de Guíxols cap al Puig de Cadiretes tot està ben indicat (Baix Empordà), però si llavors segueixes cap a Tossa de Mar (La Selva) no hi ha ni un trist rètol.

Tot això fa que, a part del que és estrictament turisme, al voltant d’això s’han generat negocis: venda de roba esportiva, de comercialització i reparació de bicicletes, realització de circuits acompanyats, etc.

I el turisme va més enllà de l’estiu. Un cop comencen els col·legis, multitud de gent gran (el que en diuen la silver economy) són els que aterren al Baix Empordà per fer turisme, passejar, anar bicicleta, etc.

Una de les bases de la innovació és recrear el que fan els líders però millorant-ho. Si una comarca vol retolar els camins, el que hauria de fer és veure qui ho té més bé i, llavors, millorar.

Al Vallès Occidental també tenim unes planes i serres magnífiques i, finalment, ja s’han començat a posar rètols als trencalls dels camins. Si aneu pel riu o pel camí ral, en trobareu uns quants.

El problema és que no s’ha innovat. S’ha copiat tard i malament. Els rètols haurien de ser quatre cops més grans. Tenen una mida que, per poder llegir-los, t’has de parar i posar-t’hi de morros i, a més, tenir bona vista. Addicionalment, no hi ha ni una indicació de temps. I no cerqueu cap circuit, ni pels camins ni a la pàgina web del Consell Comarcal.

Mira que la innovació pot semblar fàcil, però sempre dic que és un tema d’actitud.

Publicitat