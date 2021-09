Com els hi va als sabadellencs la tornada a l'activitat acadèmica?

Des del 13 de setembre les escoles, instituts i universitats –algunes van començar abans– han tornat a la seva activitat acadèmica habitual. Ja són dues setmanes de classes després de les vacances estivals. La tornada a la rutina sovint no és fàcil i costa acostumar-s’hi.

Marc: “Estem plens d’exàmens”

El Marc, que estudia 3r d’ESO a l’escola Sagrada Família, ho confirma: “Es nota molt la diferència de no fer res a començar a fer feina. Estem plens d’exàmens i cada cop dormo menys hores”, lamenta. Tanmateix, ell afirma que la millor part de la tornada a l’escola ha sigut veure els amics i tornar a compartir amb ells bons moments. El fet que les mesures restrictives s’hagin relaxat una mica respecte al curs passat també és un motiu d’alegria per al Marc.

Maria: “Costa acostumar-se a la rutina diària”

La Maria, que estudia la carrera de Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, també reconeix que la tornada a les aules no ha estat fàcil. “Costa acostumar-se a la rutina, però enguany he començat el curs amb moltes ganes, perquè m’agrada el que estudio”, explica. Pel que fa a la feina, la Maria assegura que, de moment, no en té gaire. No obstant això, pateix una mica per quan vinguin els exàmens parcials d’aquí a unes setmanes. Per sort, la gran majoria de classes les fa presencials i això l’ajuda a concentrar-se i a estar més atenta, assegura.

Miquel: “Tinc sort de fer totes les classes de manera presencial”

Per la seva banda, el Miquel, com la Maria, estudia a la universitat. En el seu cas cursa la carrera d’Empresa i Tecnologia, al Campus de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona. A ell tampoc li ha estat fàcil posar-se a estudiar després de les vacances, però s’ho ha pres amb “filosofia”. “Les classes són molt dinàmiques i estan ben organitzades pel que fa a les mesures per fer front a la pandèmia. A més, tenim sort de fer totes les sessions, tant teòriques com pràctiques, de manera presencial i això ens va molt bé”, afirma.

Així mateix, el Miquel expressa que ja ha agafat la “dinàmica” del curs i que ja no se li fa una muntanya el fet d’agafar els apunts i posar-se a estudiar a casa. “Tornar a la rutina sempre és complicat, però un cop t’hi acostumes tot és molt més fàcil”, reflexiona el jove sabadellenc.

