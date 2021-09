Sabadell s'aproparà al Japó amb una fira multisectorial

La primera fira Sakura Matsuri permetrà apropar més que mai Sabadell i el Japó per donar a conèixer les diferents facetes del país asiàtic. L'esdeveniment se celebrarà del 29 d'abril a l'1 de maig de l'any que ve a Fira Sabadell i tindrà un caràcter multisectorial, de manera que els visitants hi trobaran cultura, gastronomia, oci, turisme, tecnologia, moda, videojocs i arts marcials entre altres.

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, aposta per la fira amb la voluntat de "crear els escenaris oportuns per generar iniciatives que beneficiïn la ciutat i el teixit empresarial". En aquest sentit, la cap del Govern destaca que serà un esdeveniment únic a Catalunya que "volem que sigui referent de país".

Farrés ha aplaudit la feina iniciada per l'exregidora de Junts per Sabadell Lourdes Ciuró, "que va situar estratègicament aquesta fira" des de l'àrea de Projecció de la ciutat i turisme, feina que continua ara el regidor Lluís Matas. L'actual portaveu juntaire ha remarcat que "les oportunitats que representa el Japó són immenses" perquè les inversions japoneses a Espanya no arriben a l’1,7% del que s’inverteix al conjunt de la Unió Europea" si bé les exportacions s'han doblat en els darrers anys.

Per la seva part, el cònsul del Japó, Yasushi Sato, ha remarcat la importància que té pel consolat que "les nostres activitats no siguin molt limitades solament a Barcelona", al mateix temps que ha agraït que Sabadell vulgui fer aquest esdeveniment per donar a conèixer la cultura nipona.

Amb aquesta fira Sabadell vol fer un pas important per situar-se com a municipi organitzador de fires i trobades professionals internacionals (MICE, en anglès), ja que anirà adreçada tant al públic en general com a empreses, perquè un dels seus objectius és promoure l'activitat econòmica i donar a conèixer el rectangle del coneixement del sector Gran Via - Ripoll amb la Fira, l'ESDi, la UAB, el Taulí i el futur desenvolupament de l'Artèxtil.

Què es farà?

A Fira Sabadell, la nau central es destinarà als expositors, exhibicions i visitants. L'auditori i les sales annexes es faran servir per fer presentacions i conferències. Paral·lelament, durant tota la setmana, del 25 d'abril a l'1 de maig hi haurà activitats complementàries.

L'esdeveniment es dividirà en cinc blocs. El primer, dedicat a les arts marcials, amb més d'una desena de demostracions d'aikido, karate, judo i altres. El segon bloc es dedicarà a la música, amb shakuhachi, koto, kodo i shamisen.

El bloc 3, enfocat a la cultura, la tradició i la gastronomia, permetrà participar en activitats, tallers i conferències sobre origami, kimono i menjar japonès. El quart bloc tractarà el món audiovisual, amb un cicle de cinema clàssic i concursos, demostracions i tallers d'anime, manga, otaku i videojocs. Per últim, es dedicarà el cinquè i darrer espai anirà sobre el món zen i el benestar, amb pràctica, demostracions i tallers de reiki, shiatsu, shirim yoku i meditació.

Què és el Sakura Matsuri?

Sakura en japonès significa 'flor de cirerer' i Matsuri 'fira'.

