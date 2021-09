El CAP Can Llong entrarà en funcionament l'estiu del 2022

El nou CAP de Can Llong es posarà en marxa l'estiu del 2022 i no durant la primavera com estava previst inicialment, a causa de la pandèmia. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la secretària d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, Meritxell Budó, així com la gerent de la regió sanitària Metropolitana Nord, Anna Aran, han visitat aquest dijous les obres de construcció de l'equipament, a la ronda d'Europa, 522.

Les obres en si acabaran a la primavera i després caldrà adequar i equipar l'espai. Farrés ha celebrat que les obres ja estiguin en marxa tot i que s'hagi trigat més d'una dècada a aconseguir-ho i les hagin tingut sobre la taula diferents governs tant de Sabadell com de la Generalitat. L'alcaldessa ha subratllat que "la construcció d'aquest CAP demostra la voluntat de cor i de tirar endavant projectes, pensar una mica més enllà de la Covid i parlar del futur". La seva satisfacció també es deu, ha dit, al fet que de mica en mica Can Llong vagi aconseguint completar la llista d'equipaments necessaris per la població, ja que "feien falta serveis bàsics" com aquest, igual que l'escola Virolet -de la qual ja han començat les obres- i l'institut, que s'espera que estigui fet durant el curs 2023-24.

La pediatria, a Can Rull

El CAP Can Llong serà un complement del de Can Rull, que és d'on dependrà, i ara s'està definint quants treballadors hi haurà i com es coordinaran els dos equipaments. Però per això no hi haurà tots els serveis com el de pediatria, que estarà a Can Rull, des d'on es presta aquest servei a la zona nord tot i la pressió veïnal perquè estigui a cada centre. Merixtell Budó ha confirmat que se seguirà aplicant el sistema actual i ha demanat comprensió perquè "entenc que tothom voldria que a tots els equipaments hi hagués de tot, però hem de construir un sistema de salut que sigui sostenible, i això vol dir trobar quines són les necessitats i cartera de serveis que s'ha d'oferir a cada espai".

La voluntat del Departament de Salut és recuperar la presencialitat de les visites mèdiques i amb aquest nou CAP espera poder caminar en aquesta direcció. A l'edifici hi haurà una sola planta de 1.685 metres quadrats amb quatre consultoris de medicina familiar, quatre d'infermeria, zona d'extraccions, un espai d'urgències, despatxos i àrees polivalents.

Tant Farrés com Budó han valorat positivament la col·laboració entre administracions en aquesta obra, en què d'una banda el terreny l'ha cedit l'Ajuntament i la construcció la fa la Generalitat. La construcció té un pressupost de 2 milions d'euros.

