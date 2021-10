Ciutadans reclama una reforma de la taxa de residus a Sabadell

El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell presentarà una moció al proper ple del mes d'octubre en què demanarà una reforma de la taxa de residus amb l'objectiu que sigui implementada per l’exercici fiscal de l'any 2023. Per a la formació taronja “la taxa de residus és part de la política ambiental del municipi” i complementaria a les polítiques de reciclatge.

D'altra banda, Ciutadans exigirà al Govern municipal que presenti un "pla de xoc per augmentar el nivell de reciclatge a Sabadell”. Segons afirma el portaveu de la formació, Adrián Hernández, la taxa “ha de servir per millorar el sistema i no per recaptar més”. "L’actual taxa no afavoreix ni fomenta que els ciutadans separin les deixalles abans de baixar-les al contenidor“, afegeix Hernández.

Així mateix, el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament ha avisat que “calen mesures amb urgència", ja que “a major percentatge de reciclatge, menor cost té tot el sistema”. Hernández també ha afegit que, paral·lelament, s’han de posar en marxa campanyes de conscienciació i incidir més en la necessitat de generar menys residus, separar més i fomentar una economia circular i de proximitat.

