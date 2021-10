Joan Bigorra: "El públic i el privat s’han de deixar de mirar amb recel"

La trajectòria acadèmica i professional del sabadellenc Joan Bigorra (1958) l’han portat a ser un dels doctors referents en temes d’innovació mèdica.

Més enllà de Sabadell, ja que ha estat director mèdic de les farmacèutiques Bayer i Boehringer Ingelheim, director general de Novartis a Espanya i director d’Innovació de l’Hospital Clínic, on actualment és assessor i, a part, dirigeix l’àrea d’Innovació de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Tot i que ara viu a la capital catalana, el vincle amb Sabadell no l’ha perdut: hi està empadronat, ve setmanalment a veure la família i forma part de la Fundació Bosch i Cardellach.

En quina posició estem en el món de la recerca? La posició de Catalunya no és dolenta, és bona en termes de recerca perquè s’ha fet un esforç. Sobretot a partir de la fundació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), que ha portat investigadors de molt nivell, perquè els paga a preu de mercat, i han donat molts resultats. En innovació, agafar el coneixement i convertir-lo en prosperitat i equitat, no estem tan bé segons els indicadors, com l’Innovation Score Board de la Unió Europea, en què no estem a la mitjana. Tant l’Estat com la Generalitat no inverteixen prou en innovació, i tampoc el sector industrial.

S’hauria de potenciar la col·laboració publicoprivada per millorar els resultats? Ara no hi ha bona sintonia entre el públic i el privat, es miren amb recel, i aquest aspecte l’hem de superar. El s. XXI encara serà més exigent perquè passi això si volem tenir un model de vida com el que estàvem acostumats. Hem d’aprendre a treballar junts, amb agilitat, transparència i crear funcions especialitzades per connectar coneixement i la seva aplicació.

Publicitat

A Sabadell tenim el Taulí, que s’està fent un lloc en el mapa de la innovació. En innovació en salut, Sabadell és un referent. El Taulí és un gran hospital que des de fa anys es va enfocar en la recerca i la innovació. A més de recerca mèdica de primer nivell, al Taulí es fan coses com veure un problema com una malformació del tòrax en nens i conjuntament amb la indústria metal·lúrgica crear una pròtesi que pogués ajudar aquests pacients. O una innovació conjunta amb el Clínic. Quan entres a una UCI allò és com la cabina d’un avió, amb molts indicadors que costen d’entendre visualment. Doncs es va crear un sistema [Better Care] per integrar diversos senyals de forma molt més pràctica perquè metges i infermeres puguin controlar els malalts inclús a distància.

I ara aquest rol es podria potenciar amb l’eix del coneixement Gran Via - Ripoll? És un projecte molt important, com tenir el grau d’Infermeria a l’Artèxtil en col·laboració amb la UAB. Falten moltes infermeres, tant en assistència com en recerca i innovació, on són importantíssimes. Molts projectes ara no els fem perquè en falten.

Els plans d’expansió de l’hospital, la col·laboració amb universitats, els espais d’emprenedoria de la ciutat amb llocs com Infinitum o l’agrupació d’emprenedors Xarxa Onion fan que a Sabadell hi estiguin passant moltes coses i a la ciutat hi ha la voluntat de millorar en temes bàsics com l’educació, la seguretat o la qualitat de l’espai públic. De mica en mica, cada setmana veig coses que van en aquesta direcció. S’està lluitant per millorar la situació.

I en quins aspectes es podria millorar per fomentar la innovació? Malgrat tot, estan passant moltes coses, Sabadell està demostrant tenir molta força. Es podria millorar en qüestions d’agilitat administrativa. I també tenir clar que la clau del progrés és la formació i la col·laboració publicoprivada.

Publicitat