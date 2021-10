La Crida pressiona perquè la Federació de Municipis sigui acusació particular del cas Mercuri

La Crida presentarà una moció al ple municipal del mes d'octubre perquè l'Ajuntament de Sabadell sol·liciti a la Federació de Municipis de Catalunya que es personi com a acusació particular a la peça 25 del cas Mercuri. La causa judicial afecta l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, qui va ser president de l'organisme.

La justícia investiga si exresponsables de la Federació de Municipis de Catalunya van cometre un delicte de malversació de cabals públics: despeses de caire personal o privat abonades; subvencions atorgades de manera irregular i l’abonament de factures per treballs d’assessoria externa injustificats o inexistents.

"Estarem molt a sobre de les accions que exerceixi l’Ajuntament com a acusació particular en el cas Mercuri, atès que si fos pel PSC no es faria res per defensar els drets de l’administració municipal i de la ciutat", sosté la regidora Nani Valero. A més, assenyala que a l'abril el govern municipal "va bloquejar que l'Ajuntament exercís el seu dret com a acusació particular i demanés l'entrada a presó a Bustos".

“Els presumptes delictes de malversació per part d’alguns dels responsables de la Federació de Municipis de Catalunya van causar uns danys econòmics innegables a l’entitat, però sobretot un greu perjudici de la seva imatge i a la credibilitat sobre el destí dels diners públics dels quals es nodreix i que la ciutat de Sabadell n’és aportadora”, denuncia el regidor de la Crida, Lluís Perarnau.

L'Audiència de Barcelona va estimar que gairebé la totalitat dels ingressos públics de l'organisme provenïen, entre 2011 i 2012, d'Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, Mancomunitat de Municipis, Generalitat de Catalunya i subvencions oficials. I que, per tant, la presumpta malversació de cabals públics té aparença de delicte.

