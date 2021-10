Què opinen els veïns sobre obrir els interiors dels locals d'oci nocturn?

Els botellons i la bona evolució dels indicadors de la pandèmia han portat el Govern de la Generalitat a accelerar la reobertura dels interiors dels locals d’oci nocturn, que, en principi, segons el sector, està prevista per al pont del 12 d’octubre, tot i que encara no és oficial. Fins i tot l’executiu català està preparant una aplicació de mòbil que, amb un codi QR, certificarà si les persones que volen accedir als locals tenen la pauta completa de vacunació, han passat la Covid o tenen un test negatiu.

Pol: “Seguiré sense sortir a les nits”

Al Pol, veí de Sabadell, la decisió d’obrir l’oci nocturn en els interiors dels locals li és “indiferent”, perquè no és de sortir gaire. “Entenc que hi haurà gent feliç de tornar a tenir tot l’espai de les discoteques, però no és el meu cas”, afegeix.

Marta: “Obrir els interiors dels locals d’oci nocturn reduirà els ‘botellons’”

La Marta, a diferència del Pol, estaria “contenta” en el cas que obrissin els interiors de les discoteques, però admet que és una “mica arriscat”. “No és una decisió fàcil de prendre, però segur que serviria per reduir els botellons que hi ha al carrer cada setmana”, opina. La Marta considera que tant el certificat Covid com el codi QR que prepara el Govern serien bones opcions per augmentar la seguretat dels locals que ofereixen l’oci nocturn. “Em quedaria molt més tranquil·la en el cas que surti de festa”, indica. En aquest sentit, la jove sabadellenca creu que amb aquestes restriccions no augmentarien els contagis a les nits.

Eva i Estefania: “Tenim dubtes de la conveniència del certificat Covid”

Per la seva banda, l’Eva i l’Estefania esperen, com la Marta, que l’obertura dels interiors dels locals signifiqui la fi dels botellons i, sobretot, dels aldarulls. “Sempre hi ha gent bevent al carrer, però almenys s’ha d’evitar que robin botigues i facin malbé mobiliari públic”, denuncia l’Eva. Pel que fa al certificat Covid, les dues veïnes no ho acaben de veure clar. “D’una banda, ho veig bé, però de l’altra em sembla un retall de llibertats”, lamenta la Marta. L’Eva afirma que un test d’antígens abans d’entrar a la discoteca podria ser suficient.

