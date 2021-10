Dalma fanatitza La Farándula en un concert "a on tot va començar"

Poc es parla de l'equip tècnic i els secundaris que acompanyen un artista famós. Malgrat que el nom de Sergio Dalma era el capdavanter d'aquest dissabte a La Faràndula, l'engranatge que més ha destacat ha sigut el de tot l'equip de músics, tècnics i personal que l'acompanyava, que ha transformat la perícia i actitud indiscutible del de Sabadell en una apoteosi per al públic.

Dalma ha lluït com mai, amb un somriure i una energia sense aturador que es contagiaven sense fre entre un pati de butaques, al principi tímid i després completament entregat. Ara bé, també ho ha permès l'exactitud impecable dels seus col·laboradors, que no deixaven que la màgia decaigués ni un segon en el viatge de grans èxits que ha interpretat el fill de la ciutat.

Potser perquè és casa seva, l'espectacle ha exprimit al màxim un joc de llums i colors i una sonoritat sense mica d'error o caiguda. Una sensació de germanor coordinada i ben avinguda que despuntava al llarg de tota l'actuació, fins a convertir-se en un protagonisme compartit amb la resta de músics sobre l'escenari. Uns secundaris que fins i tot posaven el punt final al concert sense Dalma a escena.

I aquesta excel·lència cooperativa ha sigut el que ha transformat un bon concert en una actuació memorable per a les 700 persones que han omplert l'aforament de La Faràndula, limitat al 70% per la Covid-19. Un públic que més enllà dels incondicionals, també recollia gent d'edats més joves i de perfils diversos. Així, el de Sabadell, lluitava contra els estereotips: Sergio Dalma triomfa entre sabadellencs de tots gustos i menes.

Energia, ritme i positivisme s'han iniciat amb un popurri de 20 minuts de temes de diverses èpoques de l'artista, que deixava clar des del principi que qui esperés només balades i música lenta tindria una gran decepció. A canvi, el pas dels minuts ha mostrat una complicitat amb el públic sense aturador que ha trobat el seu clímax que s'iniciava amb cançons com "Solo para ti" i el superava amb clàssics com "Esa chica es mía" i la conegudíssima "Bailar pegados". També ha convençut a casa amb temes en català, com "Em dónes força" o "Ara ja no és hora".

Dalma també ha aprofitat per compartir la felicitat per poder tornar als escenaris després de l'inici de la pandèmia tot i les limitacions, i ha celebrat que "Sabadell era un d'aquells llocs que estava esperant" trobar-se en la seva gira. "Tot va començar aquí, en aquest escenari", s'il·lusionava amb un somriure etern, recordant l'inici de la seva relació amb els espectacles a l'escena de La Faràndula.

El concert ha mantingut l'energia fins a un fals final a través de "Galilea" que el públic no pensava permetre: la xiulada eixordadora ha desembocat en un epíleg que, amb "Gloria", concloïa una d'aquelles actuacions per recordar. Ha sigut el final d'un concert màgic per un Dalma per qui actuar a Sabadell és trobar la pau de tornar a casa.

