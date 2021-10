Impostos, un medicament que costa d’empassar

[Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell]

Quan toca parlar d’impostos tothom arrufa el nas, i és un tema fàcil per posar cullerada en una conversa més o menys desenfada al carrer o a l’ascensor. Però posem-nos seriosos que el tema d’avui s’ho val.

Entre els comentaris més tòpicament demagògics hi ha la creença que els impostos i taxes se’ls gasta l’ajuntament, són diners que el consistori utilitza per a les seves pròpies despeses, que en són moltes. Doncs jo diria que l’ajuntament és el comptable que gestiona els diners per pagar la despesa col·lectiva, l’objectiu és cobrir el màxim de necessitats i vet aquí la importància de tenir una bona gestoria amb qui confiar. Calcular i ajustar els impostos és just i necessari perquè tots, absolutament tots, volem el mateix. Una ciutat amb la màxima qualitat. El valor d’un territori és mesura per l’excel·lència dels seus serveis, comunicacions, estructures i instal·lacions, i això reverteix directament i proporcionalment a tenir una ciutat de qualitat, un entorn idoni per atraure inversions i per millorar l’economia del territori. Entre tots ho fem possible, doncs exactament això.

El govern de Sabadell ha plantejat la necessitat d’incrementar un 3,7% els impostos, taxes i preus públics el 2022, analitzem plegats què implicarà això. Per fer-ho fàcil, direm que afecta bàsicament l’IBI, l’IAE i la taxa de residus, és a dir, els tributs directes que afecten tothom i es paguen anualment. Fem una mica de números i passem-ho a la butxaca que ho veurem més clar.

Per exemple, l’import mitjà de l’IBI a Sabadell és de 360€, aquest increment suposarà 13,32€ l’any i 1,11€ al mes. A Terrassa la despesa d’IBI, per habitant, és un 38,71% més car, a Badalona un 43,6% i a l’Hospitalet fins a un 57,26% més car que a Sabadell.

No és agradable haver d’apujar impostos, és una de les polítiques més mal vista, però el benestar comunitari té un cost i mantenir neta la ciutat vol dir que hi ha molts que s’ocupen de la neteja viària, clavegueram, sanejament i abastament d’aigües o la recollida, gestió i tractament de residus. Respecte a la taxa de residus, exigim una exhaustiva avaluació, cal revisar l’objectiu i redefinir els plantejaments. El principal supòsit de la taxa ha de ser beneficiar els qui ho fan bé i castigar els que no reciclen. Aquells que tenen més consciència de la necessitat de reciclar, els que destinen l’espai per posar tots els cubells per fer-ho bé, etc. Aquests són els que han de pagar menys. Però això ens ocuparà un altre article.

Des de Junts farem una anàlisi exhaustiva i crítica de la proposta que ens ha de passar l’equip de govern, mirarem cada coma per tal de fer l’estudi més acurat possible i que no s’escapi cap cèntim del ciutadà contribuent, com sempre en positiu i amb voluntat de servir a la ciutat. Però a banda d’això i d’antuvi avancem que en dos punts serem combatents. El grup de JuntsxSabadell tenim dues exigències ben clares.

En primer lloc, reclamem que l’any vinent l’increment sigui igual a zero. L’altra demanda és que cal blindar els autònoms i emprenedors. Aquesta és la nostra màxima, ells no poden estar en el mateix sac perquè han patit molt i encara no s’han recuperat de les pèrdues de la Covid. Ells són els que fan girar l’economia i els hem de donar tot el suport. Demanarem un pla paral·lel, una contrapartida en forma de congelació de taxes, de bonificació o exempció, una crossa que ajudi aquests col·lectius a tirar del carro, per a nosaltres el teixit d’autònoms i emprenedors és el motor de la ciutat, creador d’ocupació i no els deixarem patir més.

Viure en societat té moltes, moltíssimes compensacions però com tot, no hi ha una cura indolora i els impostos són aquell medicament que costa d’empassar però, més lentament o més ràpidament, fa el seu efecte i després ens sentim alleujats. Per a un Sabadell de futur caldrà fer l’aposta.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

