La Renfe ens pren per imbècils

[Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

El dissabte passat, el gabinet de premsa de Renfe ens va donar un exemple que es podria estudiar en el futur en les facultats de periodisme de com tenir barra, molta barra. Resulta que la Renfe va més manament que mai i no ho dic per la bestial vaga dels darrers dies. Aquest article el tenia més o menys al cap de molt abans. Em refereixo als temps normals quan en teoria van bé. Renfe afirma que tenen una puntualitat del 94%. Vaja, vaja. No s’ho creu ningú. Us explicaré com funciona això. És com els plans quinquennals de l’URSS. Fan uns plans i els van falsejant al punt que fins i tot els responsables s’ho creuen.

D’entrada, qualsevol retard de menys de 15 minuts no compta. Molt bé. En segon lloc, quan veuen que un tren tindrà un retard de més de 15 minuts desapareix dels rètols i has d’agafar el següent. En tercer lloc, quan veuen que en un trajecte hi ha retards sistemàtics, el que fan no és pas solucionar el problema, sinó modificar els horaris, fent que el trajecte duri més. El més fotut són les excuses. Per despistar en posen una de molt impactant. Per exemple, que un dia uns grafiters van aturar un tren per pintar-lo. No dic que no passi, però és l’excepció i no la regla. L’altra excusa és que hi ha suïcidis. Ells mateixos diuen que n’hi ha hagut 21. Bé, no expliquen que hi ha una solució proposada de fa anys pels que hi entenen i és que en les àrees urbanes molt poblades es posin tanques a les vies. No acabaran el problema però el reduiran molt, molt. La gent es suïcidarà igual, però en altres indrets.

Fins i tot li foten la culpa a la vaga feminista del 8 de març! Molta barra. I per últim, per si fos poc, que culpa és de la Covid. És clar, i quan no hi havia el virus, de qui era la culpa? Han estat incapaços, els dies més potents de la pandèmia, d’obrir i tancar les portes automàticament sense haver de fer-ho nosaltres. Posant el dit milers de persones al mateix botonet. I podien haver obert les portes de sortides per no validar el bitllet. Ho van fer els FGC. Més malament no es pot fer. Tampoc han augmentat vagons perquè no ens contaminem. Què no entenen? Doncs que algú dimiteixi! I és clar, la gent valora el servei en un 3,7%. Encara el trobo alt. Un 75% diu que acostuma a fer tard. Clar, i aquí no expliquem la quantitat de caps malparits que a sobre foten bronca als treballadors. Molts, per por al cap i als retards, han d’agafar per sistema un o dos trens abans, regalant un temps als irresponsables caps de la Renfe. A veure si ho expliquem bé.

Hi ha retards perquè els trens són vells, les vies i les catenàries amb nul manteniment i les inversions es prometen i no es fan mai. Hi ha trams on hi ha rètols que obliguen el tren a anar a 20 km/h. Per què? Perquè calen obres de posar al dia molts trossos dels trajectes. Els gabinets de premsa de la Renfe deuen fer els comunicats fotent-se un gintònic, bé, molts gintònics, dient bestieses, justificant el que és injustificable, però que ningú no oblidi que els responsables són els seus jefes. Que consti que em continc molt en el que escric. Si escrivís el que penso, em detindrien els Mossos d’Esquadra. És que sempre van malament, renoi (és un eufemisme que no dic mai).

