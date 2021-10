L’Obrador canvia de propietaris i amplia la seva oferta de productes

L’Obrador enceta una nova etapa. El conegut forn de pa al carrer de Sant Antoni Maria Claret, al Centre de Sabadell, canvia de propietaris i engega un nou projecte basat en nous vermuts i dinars de qualitat a través de productes de proximitat. Des del passat 1 d’agost, els germans Sanfeliu –l’Eugeni i el Francesc–, provinents de Barcelona, s’han fet càrrec del negoci, que abans formava part de la franquícia Foodbox.

Són dos emprenedors amb una llarga trajectòria en el sector de la restauració i els forns tradicionals que han decidit assumir la direcció de l’Obrador per tal de donar més vida al seu local emblemàtic, que compta amb una sala principal de 260 metres quadrats i una terrassa de més de 60. Per aconseguir-ho, han ampliat l’oferta de pans i han millorat la carta de vermuts i de dinars, que ara es basarà en productes “totalment” de proximitat.

Des de l’empresa, asseguren que treballen braç a braç amb pagesos de la comarca i amb els paradistes del Mercat Central per comprar-los menjar de quilòmetre zero. “Serà el nostre punt diferencial”, asseveren.

Horari ininterromput

Així mateix, des del passat dijous 30 de setembre, el local de l’Obrador obra de forma ininterrompuda des de les 7.30 h fins a les 21.30 h. A més, els diumenges no tancarà fins a les 18 h.

Publicitat

Dit això, per a aquells clients que es desplacen amb vehicle propi i s’acostin a dinar o fer el vermut a l’Obrador, podran disposar d’una hora gratuïta a l’aparcament. Els nous propietaris creuen que aquest conveni els ajudarà a tenir més clientela d’altres zones de la ciutat.

Pel que fa a l’oferta de migdia de l’Obrador, s’hi poden trobar amanides i torrades fetes amb productes de proximitat i una selecció d’embotits. De moment, no hi ha plats calents, tot i que els nous propietaris no descarten fer-ne “més endavant”.

Així mateix, els germans Sanfeliu han augmentat l’oferta d’esmorzars, a banda dels plats típics de sempre del local –com els pastissos i entrepans bàsics–. Per exemple, ofereixen un bol de iogurt amb cereals, fruita del temps i fruits secs, o la torrada d’alvocat amb tomàquet de pagès. A més, com a producte estrella, hi ha les torrades amb melmelada, un producte fet a mà.

D’altra banda, la intenció dels nous propietaris és generar un ambient polivalent, tant a la sala principal com a la terrassa, és a dir, tenen la intenció que en l’emblemàtic local s’ajuntin tant joves com adults, famílies o amics. L’Obrador vol treure el màxim partit del seu local, ideat per Sandra Tarruella, una dissenyadora d’èxit.

Publicitat