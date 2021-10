Una nova entitat gestionarà el Gimnàs Municipal a mitjans de novembre

La nova etapa de la gestió al capdavant del Gimnàs Municipal està a punt de conèixer-se. Així ho va anunciar l’Ajuntament el dijous passat amb l’anunci de la redacció de les bases per optar-hi.

Uns requisits que, segons ha pogut saber Diari de Sabadell, cobrirà les necessitats actuals dels usuaris i necessitats per créixer amb altres usuaris: “Un cop es publiquin les bases –la setmana entrant, a través d’un decret de la regidoria d’esports, sense necessitat de passar per al Ple Municipal– s’obrirà un període de 15 dies hàbils –tres setmanes–perquè les entitats presentin els seus projectes”, explica el regidor Eloi Cortés.

Un cop situats en aquest escenari –propostes de diverses entitats– l’Ajuntament prendrà una decisió en les pròximes dues setmanes –segona o tercera setmana de novembre–. Sobre la possibilitat que el Club Natació Sabadell s’hi presenti, el president de l’entitat, Claudi Martí, ha assegurat que “el Club està obert a qualsevol demanda de l’Ajuntament”.

“El govern tira pel dret”

Des del principal grup de l’oposició, ERC, lamenten que el govern “no hagi tingut en compte” la taula de treball: “No s’ha respectat l’acord de treballar de forma consensuada entre tots els interlocutors. El govern ha decidit tirar pel dret”, lamenta Raul Garcia Barroso.

Tanmateix, mostren el seu rebuig “en la forma i el fons” de com l’Ajuntament ha decidit resoldre el futur del centre esportiu afirmant que “es perd una oportunitat de fer una cosa diferent per a un públic diferent. Coneixem la competència en el sector privat. Tenim un espai ideal per apostar per l’esport no federat i fer-hi una àrea de salut”, sentencia.

Onze professionals, al carrer

Mentre s’assegura que l’activitat esportiva està garantida, a dia d’avui, els onze professionals que treballen al Gimnàs Municipal posaran punt final a l’acord contractual amb Igesport el 31 de desembre.

Des del Gimnàs, treballadors expliquen que se’ls “ha deixat de la mà de Déu”. “Alguns de nosaltres ens trobem en el tram final de la nostra etapa professional i d’aquí a tres mesos deixarem d’ingressar una part important del nostre sou”, afirmen.

