Alarma entre les llars d'infants privades pel possible P2 públic gratuït

Les llars d’infants privades de Sabadell, agrupades sota la patronal catalana, han rebut amb “molta confusió” l’anunci de la Generalitat sobre la gratuïtat de P2 a les escoles bressol públiques a partir del curs vinent, 2022-2023. Els centres privats de la ciutat temen una davallada de les matriculacions, si el Govern impulsa la mesura.

La incertesa de com afectarà la decisió se suma a la fragilitat econòmica que carreguen per culpa de la pandèmia. A Catalunya aquests centres cobreixen un 40% de les places. A Sabadell, el curs passat, cobrien gairebé la meitat dels dos milers de places.

És per això que posen a sobre la taula de la Generalitat que hi hagi algun tipus de compensació si es tira endavant amb la mesura. Afirmen que sense la seva existència no es podrien cobrir totes les necessitats educatives dels 0 als 3 anys.

Per altra banda, els centres privats assenyalen que el departament d’Educació no els havia informat sobre la intenció de finançar el darrer curs d’escolarització infantil (dels 2 als 3 anys) als centres públics, una proposta que dependrà de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. “Ens sentim menystinguts”, diu la patronal.

Les declaracions del conseller i del president “obren la porta a molts interrogants”, lamenta en declaracions a aquest diari l’Associació de Llars d’Infants de Catalunya, que representa diferents llars d’infants de la ciutat.

La patronal afirma que havia intentat reunir-se amb el conseller d’Educació, Josep González Cambray, i denuncia que no ha estat fins després de l’anunci que hi ha accedit. La setmana vinent es trobaran per a negociar telemàticament.

