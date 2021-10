'Barris en dansa', l'essència captada

Danza para cualquiera és una exposició que fa un recorregut per projectes comunitaris com Pobles en Dansa, Ciutats en Dansa i Barris en Dansa dirigits per Álvaro de la Peña. Les imatges que es presenten són fragments d’assajos i representacions en els que han participat persones comumnes, perquè qualsevol persona que ho desitgi pot accedir a la dansa i viure-la. A més, aquesta exposició té un valor doble a l’Estruch, ja que Iliacan ha organitzat Barris en dansa a la fàbrica en dues ocasions, el 2015 i el 2018. Ara, la mostra s'estrenarà a Ca l'Estruch aquest dijous 7 d'octubre.

A través d’aquesta exposició, es vol donar a conèixer i compartir una experiència creativa comunitària que al mateix temps suposa una experiència emocional per als participants. Gràcies a la fotografia, mostrem com la pròpia vivència de la dansa ens pot commoure i transformar. Aquest recorregut també vol ser una invitació a les persones que visiteu l’exposició a participar en projectes com aquests o similars.

L’equip d’Iliacan Dansa agraeix als fotògrafs el material cedit per fer realitat aquesta exposició: Paco Peñaranda, Alfons Sánchez, Tristán Perez Martín, Carlos Casado, David Ruano, José Rodríguez, AGfotografia i Gerardo Gaal, entre d'altres.

Iliacan és una companyia de dansa fundada el 1993 per Álvaro de la Peña juntament amb Nausica Guitart i Pere Jané. Les produccions d’Iliacan destaquen des del començament per un interès especial per les emocions i el focus sobre el conflicte humà.

Entre 2005 i 2010 Iliacan va ser companyia resident al municipi de Tremp (Lleida). Els objectius de la residència són la pedagogia, la divulgació i l’ampliació de la dansa a nous públics. En aquest context Iliacan crea i impulsa el festival En Tremp Dansa. Des de 2010, Iliacan promou el projecte Barris en Dansa, una iniciativa que el 2012 rep el Premi Ciutat de Barcelona de Dansa.

