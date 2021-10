Cancel·len el Cultura Fest SBD en el darrer minut

El festival Cultura Fest SBD ha estat suspès. La segona edició del festival de música juvenil Cultura Fest Sabadell, que havia

de tenir lloc al Casal Pere Quart el 8, 9 i 10 d’octubre, s’ha anul·lat.

Sergi Gonzàlez, representant de l’organització del Cultura Fest SBD, explicarà demà dijous els motius d’aquesta anul·lació, en roda de premsa a les 12.30 h a l’Ajuntament. Estarà acompanyat per Carles de la Rosa, regidor de Cultura.

Publicitat

Cultura Fest SBD hjavia d etenir lloc els dies 8, 9 i 10 octubre,al Pati del Casal Pere Quart. Hi havien de participaraartistes sabadellencs, de quilòmetre zero. És el cas del grup Flashy Ice Cream, cap de cartell i encarregat de donar pas a l'obertura del festival. També hi havia d'actuar una altra cara coneguda de la ciutat: Jordi Sarabia. Enguany, el jove ha llançat el seu primer disc, anomenat No me da la vida.

A diferència de l'edició anterior, a més de concerts, també estava previst oferir espectacles a l'auditori del mateix Casal. "Volem potenciar els artistes locals i articular el festival d'una forma cooperativa, amb suport i confiança", manifestava fa unes setmanes el propi coordinador del festival, Sergi González.

Publicitat