El futur ús del Vapor Pissit segueix pendent de definir

Superat mig any des que es va reactivar la pressió perquè Sabadell tingui un museu de la indústria tèxtil al Vapor Pissit, el projecte està encallat per les diferències entre les parts que l’haurien de fer possible i el futur d’aquest edifici segueix sent una incògnita. El projecte del museu del tèxtil, l’únic que hi ha sobre la taula juntament amb la possibilitat d’instal·lar-hi dependències municipals, està encallat però no aturat, segons diferents fonts consultades, que indiquen que les converses continuen entre l’Ajuntament i les entitats, com el Gremi de Fabricants, les fundacions Bosch i Cardellach i Antoni de Montpalau i l’associació Amics del Tèxtil (Tèxtil’s), entre d’altres.

El consistori està elaborant el nou pla de museus de la ciutat, en què es vol vincular la història del municipi amb el seu passat tèxtil i definir els espais museístics. Tanmateix, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ja va avançar a mitjans de març que el Govern no té previst ubicar el museu del tèxtil al Pissit aquest mandat.

Pendent de rehabilitació

En tot moment, també ara, preguntat sobre aquesta qüestió, l’Ajuntament respon que preveu destinar 1,2 milions d’euros per rehabilitar la nau est del Pissit, tal com va aprovar el juny del 2020, per adequar la nau que està pendent dels treballs que la posin al dia, encara sense data d’inici d’obres ni determinar quin ús vol donar a l’immoble. La rehabilitació compta amb una subvenció de 200.000 euros atorgada per la Generalitat de Catalunya.

“No sabem què hi volen fer”

El president de Tèxtil’s, Manel Borrell, apunta que “no sabem res de què volen fer amb el Pissit, sembla que volen destinar-lo a dependències municipals, excepte on estan les màquines”, en referència a la selfactina històrica que encara hi queda, difícil de traslladar. “Sense diners ni voluntat política, no s’ha mogut res”, apunten altres fonts coneixedores del procés per constituir un museu de la indústria tèxtil.

L’associació Tèxtil’s va rellançar el mes de març el manifest perquè ciutadans i entitats puguin donar suport a la iniciativa de tenir aquest museu al Pissit. El document compta amb més de 3.000 adhesions personals i el suport d’una vuitantena d’entitats. Aquesta acció es complementa amb la proposta de crear un consorci públic i privat que gestioni el museu i els mostraris que s’hi puguin exposar. La voluntat principal és mantenir, exposar i donar a conèixer el patrimoni que es conserva tant pel que fa a maquinària com a mostraris.

