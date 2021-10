Desarticulada una organització que obligava 25 dones a prostituir-se a pisos de Sabadell

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que obligava a 25 dones a exercir la prostitució en pisos de cites ubicats a Sabadell, Ullastrell, Sant Andreu de la Barca i Barcelona. La investigació va començar a principis d'aquest any, quan la Policia Municipal de Sabadell va tenir coneixement de l'existència d'un establiment a la ciutat que podria estar utilitzant dones víctimes de tràfic i explotació sexual.

L'organització disposava d'una extensa xarxa d'habitatges on les víctimes havien d'estar disponibles les 24 hores del dia, sense poder dormir ni descansar, eren controlaven amb càmeres de vídeo vigilància i en moltes ocasions no rebien el salari acordat com a forma de càstig i imposició de control.

Els integrants del grup també les obligaven a vendre drogues als clients, com cocaïna, marihuana, viagra i popper. Com a resultat de les investigacions, els agents han realitzat vuit entrades i registres en immobles, han intervingut diferents quantitats de substàncies i potenciadors sexuals, així com dues armes curtes de foc, una escopeta d'aire comprimit, una katana i nombrosa munició.

També s'han intervingut 282.000 euros en efectiu, diversa documentació relacionada amb els serveis sexuals que es prestaven, xecs, i resguards d'enviaments de diners, juntament amb material de distribució i venda.

La investigació ha culminat amb l'alliberament de les 25 dones i la detenció de 14 persones com a presumptes autors dels delictes de tràfic d'éssers humans, prostitució coactiva, tràfic d'estupefaents, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal, els quals van ser posat a disposició dels Jutjats de Sabadell, disposant per a dos d'ells presó provisional.

L'operació ha comptat amb la participació de la UCRIF (Unitat Contra Xarxes d'Immigració i Falsedat Documental) de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona, UIP (Unitats d'Intervenció Policial) i guies canins, així com la col·laboració de Policia Local de Sabadell.

