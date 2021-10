Comencen les obres que han de completar el parc del Nord

Les obres per acabar d'urbanitzar el parc del Nord començaran dimecres que ve, 13 d'octubre. L'Ajuntament de Sabadell ha posat data a l'inici dels treballs, que han de generar un gran corredor verd entre els barris de la Plana del Pintor, el Torrent del Capellà, Ca n'Oriac i Can Puiggener. Els treballs han de durar 10 mesos, de manera que es preveu que acabin l'estiu vinent, previsiblement entre agost i setembre. S'hi invertiran 2,2 milions d'euros, la meitat finançats amb fons europeus FEDER.

L'alcaldessa, Marta Farrés, destaca que amb les obres del parc del Nord es comença a materialitzar "un projecte llargament esperat i reivindicat i que, a més, ha estat possible gràcies a la implicació de les associacions de veïns del nord i la Comissió Parc del Nord". Alhora, Farrés reivindica que l'inici dels treballs "és una mostra que com a govern municipal som eficients i no només estem dissenyant i planificant per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, sinó que estem fent que les coses passin i que els projectes es facin realitat". Aquest projecte, reivindicat des de fa prop de vint anys encara amb Manuel Bustos d'alcalde, es va veure aturat per les obres del perllongament dels FGC i el govern quadripartit el va reprendre amb la urbanització de l'entorn més proper a la nova estació Sabadell Parc del Nord i l'elecció d'un finalista en el concurs d'idees per completar tot el corredor.

Què s'hi farà?

El parc del Nord tindrà 76.000 metres quadrats de zona verda, 570 arbres nous que se sumaran als existents, reg automàtic, enllumenat, espais d'estada amb mobiliari ergonòmic, jocs infantils, zona de petanques i una àrea d'esbarjo per a gossos de 1.000 metres quadrats. L'objectiu és recuperar el corredor ecològic de l'antic torrent del Capellà i crear un connector entre Can Deu i el Ripoll. Principalment es tractarà d'una zona verda essencialment permeable, de manera que les aigües superficials tinguin un procés d'infiltració natural, amb molt poc ciment, i connectada a la ciutat, garantint les vies de pas habituals. També es millorarà la biodiversitat i la fauna local.

Les obres tindran dues fases, una primera en què es faran moviments de terres i murs i una segona per implantar-hi serveis i instal·lacions. L'Ajuntament garanteix que les obres no afectaran el trànsit i es garantirà l'accés als equipaments esportius propers així com a les places d'aparcament.

L'oficina del districte, ubicada al centre cívic de Ca n'Oriac (93 723 14 95 - districte3@asabadell.cat) atendrà les consultes, incidències o gestions relacionades amb les obres que vulguin comentar els veïns.

