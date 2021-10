Detenen un home per intentar robar en un habitatge i denuncien la inquilina per tenir-hi marihuana

La Policia Municipal de Sabadell va enxampar ahir a la nit un home, de 24 anys, que havia intentat robar dins d'un habitatge al carrer Tetuan, al barri de l'Eixample. Va ser detingut per un presumpte delicte de robatori amb força. Just després, les forces de l'ordre van entrar a l'interior del domicili, en una operació conjunta amb els Bombers, per comprovar que no hi hagués ningú a dins i van trobar-hi una plantació de marihuana.

Publicitat

A l'arribada de la inquilina a l'habitatge, de 22 anys, es va procedir al decomís de les 90 plantes de marihuana i es van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la salut pública. En l'actuació van intervenir una dotació del cos de Bombers i una unitat de la Policia Municipal.

Publicitat