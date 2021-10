Què opinen els veïns sobre la reobertura de l'oci nocturn en interiors?

L’oci nocturn en espais interiors obrirà a partir d’aquesta nit, amb passaport Covid i mascareta obligatòria, després que TSJC hagi validat durant el dia d’avui la proposta de la Generalitat. Per tant, es podrà tornar a ballar a les pistes dels bars musicals i les discoteques, que, a més, veuran ampliat l’horari d’obertura: entre setmana podran tancar a les 5 h, i els caps de setmana, a les 6 h. Fins ara, només estaven oberts els espais exteriors fins a les 3 h i sense poder ballar.

Enric: “Tornar a la normalitat és bo”

L’Enric, veí de Sabadell, opina que l’obertura és una bona notícia tant per als empresaris que tenen un local d’oci nocturn com per als joves. “Tot el que sigui tornar a la normalitat és bo”, afegeix.

Cristina: “Calia obrir l’oci nocturn en interiors”

La Cristina afirma que ja “era hora” que el Govern apostés per obrir els interiors dels bars musicals i les discoteques. De fet, coincidint amb l’Enric, opina que és “la manera per avançar cap a la normalitat”. “La vacunació va bé i comencem a tenir la Covid controlada. Calia obrir l’oci nocturn a interiors. No tenia sentit mantenir-lo tancat”, considera.

Així mateix, la veïna està a favor del certificat Covid per entrar als locals nocturns, perquè creu que és la manera de reduir el risc de contagi. “A més, estic d’acord que es pugui ballar a les discoteques”, afegeix.

Gabriel i Anna: “La gent es traurà la mascareta a l’hora de beure i ballar”

D’altra banda, l’Enric i l’Anna expressen que el tancament de l’oci nocturn a interiors suposava una “retallada de llibertats” a la població. Tanmateix, consideren que la reobertura s’hauria d’haver fet de forma més escalada. “Obrir les discoteques està bé, però s’haurà de vigilar molt”, afirma l’Anna.

Per l’altre costat, l’Enric no està d’acord amb l’obligatorietat de presentar el certificat Covid abans d’entrar a un local. “És retallar drets fonamentals als qui han pres la decisió de no vacunar-se”, opina. Pel que fa a la possibilitat de ballar, els dos opinen que és una “bona notícia”, tot i que dubten que els usuaris de les discoteques segueixin les normes dictades pel Govern. “Després de beure alcohol, molta gent es traurà la mascareta quan estigui a la pista de ball. Això costarà molt de controlar”, avisen.

