Ràdio Sabadell, 20 anys al servei de la ciutat

[Joan Brunet i Mauri, periodista]

L’emissora municipal Ràdio Sabadell acaba de complir 20 anys de vida. Un aniversari que val la pena celebrar pel servei que l’emissora presta a la ciutat, tant per la qualitat del producte que elabora com per la competència de les persones que fan possible que dia rere dia, des del 94.6 de la FM, es radiï el batec de la vida sabadellenca. Quan la històrica Radio Sabadell va desaparèixer del dial de l’OM i de la FM l’any 1995, pocs confiàvem que Sabadell recuperaria la seva presència en les ones hertzianes; una presència que mai no s’hauria d’haver produït i menys encara de la manera que es va produir, si més no perquè la nostra havia estat una de les ciutats pioneres de la radiodifusió catalana i espanyola, fins al punt que durant més de tres dècades comptà amb dues emissores locals: l’una, Radio Juventud de Sabadell, que tenia els seus estudis a l’actual Casal Pere Quart; l’altra, Radio Sabadell, que inicialment emetia des dels estudis ubicats al començament de la Rambla (davant els ja desapareguts restaurant i cinema Euterpe i damunt mateix de l’inoblidable bar Catalunya). Posteriorment, en ampliar-se la titularitat accionarial de l’emissora amb la incorporació el 1960 de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, ho va passar a fer des dels –per l’època– moderníssims estudis del carrer del Convent, des d’on s’utilitzaren els indicatius “ràdio comarques catalanes” (OM) i “Antena de Catalunya” (FM). Ambdues emissores sabadellenques foren unes actives escoles de formació de les quals sorgiren periodistes com Xavier Vinader, Joan Patsy, Sergi Mas, Xavi Andreu, Manolo Garrido, Júlia Otero, Odette Pinto, Pepe Navarro… i tècnics com Leandre Herrero, Joan Nogueras, Santi Soler o Martí Rigol.

Radio Sabadell EAJ-20 havia iniciat les seves emissions regulars el 1933 gràcies a l’esforç d’un grup d’empresaris sabadellencs fascinats pel nou invent i per les oportunitats que la ràdio els obria. El declivi final de l’emissora arribà l’any 1995 de la mà dels molts problemes econòmics que des de feia temps venia arrossegant i de l’oportunitat que la Diputació de Barcelona hi albirà per fer-se amb la freqüència a la 882 de l’Ona Mitjana i posar en marxa el seu projecte de la ComRàdio, amb la qual volia competir amb Catalunya Ràdio. D’aquesta manera es liquidaven seixanta anys i escaig de vida d’una emissora “independent” que mai no havia estat vinculada accionarialment a cap cadena radiofònica, a despit que en els darrers anys de la seva existència, part de les accions passaren a mans de la Cadena 80 (després Antena 3 Radio) i més tard a la Cadena de Ondas Populares de España (Cope).

Resa la dita que “aigua passada no fa bugada” i amb la desaparició de Radio Sabadell la ciutat es quedava sense veu en l’espectre radiofònic. Havien de passar sis anys fins que el primer d’octubre del 2001 tornava a sonar a les ones l’indicatiu Ràdio Sabadell amb una nova fornada de professionals i de tècnics il·lusionats i preparats per consolidar un projecte autònom de ràdio local i, alhora, continuar amb la tradició de formació de professionals radiofònics. I a fe que al llarg d’aquests 20 anys ho han aconseguit, ja que en els estudis del carrer del Dr. Puig es rodaren periodistes com Laura Rosel, Aleix Parisé, Ricard Ustrell o Roger Escapa, entre d’altres, i que avui lideren programes en les emissores catalanes amb més audiència.

Enhorabona per aquest aniversari tan rodó i llarga vida a Ràdio Sabadell i als professionals que la fan possible: Mireia Sans, Raquel Garcia, Karen Madrid, Núria Garcia, Sergi Garcés, Adrià Arroyo i Pau Vituri, que lideren els serveis informatius i esportius, i Beatriz Aguilar, Rocío García, Toni González i Roger Benet al capdavant dels serveis tècnics. I, per damunt de tot, l’enhorabona a la ciutadania per haver sintonitzat amb Ràdio Sabadell i haver-la fet seva.

