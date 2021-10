Acord per fer un campus sanitari de Sabadell amb l’Artèxtil al centre

El campus universitari de Ciències de la Vida i de la Salut ja té un projecte. Aquest divendres l’Ajuntament de Sabadell ha traspassat l’edifici a l’UAB per a un període de 50 anys. S’han posat les bases per remodelar l’immoble i així crear un nou grau d’Infermeria a la ciutat. L’Ajuntament, l’Autònoma, juntament amb l’ESDi i el Parc Taulí han signat un conveni de col•laboració per posar en marxa la nova oferta universitària a l’Artèxtil, que s’haurà de reformar.

Tots els agents implicats esperen que l’Artèxtil sigui el centre d’un nou pol de coneixement i emprenedoria vinculat a la ciència i a la tecnologia. “Avui és un dia d’inici molt important i ens ho creiem com a ciutat”, ha assegurat l’alcaldessa, Marta Farrés, que ha qualificat el protocol com un “abans i un després” per a Sabadell. “El Campus serà un referent de ciutat, de comarca i de país”, ha anticipat. L’alcaldessa ha agraït als agents implicats que hagin estat capaços de sumar “talent” i “confiança”.

“Teniem l’edifici buit i sense rumb. Aquesta nau és el símbol de l’emprenedoria de la ciutat, reivindiquem el nostre caràcter dinàmic”, ha reivindicat també el tinent d’alcaldessa d’Agenda 2030, Pol Gibert.

El rector de l’UAB, Javier Lafuente, ha remarcat la importància d’ampliar l’oferta formativa a la ciutat, encara que no ha concretat el nombre de places que tindrà el nou grau d’Infermeria. “Tenim un projecte engrescador”, ha assegurat el màxim responsable de l’Autònoma. El president de Fundit-ESDi, Juan José Pérez, ha posat en relleu “el canvi de paradigma” que ha suposat la pandèmia i que ha posat la sanitat al centre. L’alcaldessa ha volgut fer una menció a banda a la Generalitat per contribuir a impulsar el projecte.

La presidenta de la Corporació Sanitària del Parc Taulí, Mariona Creus, considera que la implementació d’un grau d’infermeria suposa recuperar “el havíem perdut” l’any 1979, amb el tancament de l’escola Epione. Com Creus, la directora general de Professionals de la Salut de la Generalitat, Montserrat Gea, també ha estat infermera. “Només tinc paraules d’agraïment”, ha assegurat dirigint-se a les quatre institucions. “El que es fa avui aqui ésmolt important”, ha apuntat dirigint-se cap al públic, on hi havia regidors del Govern municipal i de l'oposició, i representants del teixit social i econòmic de Sabadell.

Quatre institucions implicades

En un acte oficial a la nau central de l’Artèxtil, s’ha signat el protocol de col•laboració entre quatre institucions: l’Ajuntament, la UAB, l’Escola Superior de Disseny Industrial (ESDi) i l’Hospital Parc Taulí. Les quatre administracions es comprometen a actuar de forma coordinada per “situar Sabadell com a epicentre de la formació, la investigació i l’emprenedoria”. L’objectiu és, a banda de incrementar l’oferta universitària, però també crear un pol de recerca, innovació i creació d’empreses.

Les naus Bosser, propietat del Taulí, també s’integraran en el nou pol de coneixement. Allà s’hi ubicaran laboratoris, espais de recerca i d’empreses. Així mateix, a les naus de l’ESDi, s’hi faran zones de coworking i de coliving, un centre desenvolupament de productes i de serveis en l’àmbit sanitari i mèdic i un espai d’emprenedoria industrial.

En paral•lel, es donarà un impuls al Centre de Promoció Empresarial de Fira Sabadell i s’estudiarà si l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil pot integrar-se també en el nou pol de coneixement.

El finançament, assignatura pendent

Queda pendent determinar el cost de la rehabilitació i l’aportació que farà cada institució. Una primera estimació realitzada per l’Ajuntament apuntava que les obres tindrien un cost aproximat de 5 milions d’euros. La intenció del Govern municipal és rehabilitar mitjançant una fórmula de cofinançament, en què l’administració local faci gran part de l’aportació.

