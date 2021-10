ERC demana més ajuts fiscals davant la pujada d'impostos del govern municipal

Esquerra Republicana ha presentat una bateria de propostes econòmiques que consideren d’utilitat per a la ciutat davant de la intenció del Govern d’apujar impostos un 3,7% l’any 2022. Són en matèria de fiscalitat per afavorir l’accés a l’habitatge, les entitats culturals i esportives i la prestació dels serveis d’atenció domiciliària.

També proposen línies d’ajut a empreses establertes a Sabadell que hagin emprès accions per millorar l’ocupació, entre menors de 30 anys i dones majors de 45 anys, entre d’altres. O per a empreses que redueixin l’impacte mediambiental de la seva activitat o que fomentin l’economia verda i circular. Per a les empreses de nova creació, els republicans demanen una congelació de taxes. Els fons per a aquestes accions, sostenen, “haurien de sortir de l’augment del 3,7% dels impostos. D’altra banda, reclamen congelar la taxa dels serveis d’atenció domiciliària.

“Són propostes de mínims i que pretenen pal·liar els efectes de la crisi als col·lectius més vulnerables i incentivar el creixement econòmic, d’acord amb els principis d’equitat, economia verda i amb una mirada de gènere transversal”, afirma la portaveu adjunta d’ERC, Èlia Soriano Costa. “Estem en contra de la pujada d’impostos del Govern, però com que no pensen rectificar, presentem propostes d’utilitat”, afegeix.

Els republicans demanen un recàrrec dels pisos buits; una bonificació del 95% en la quota de l’IBI a tots els habitatges posats a disposició de la borsa de lloguer municipal, així com aquells que puguin acreditar un lloguer exclusivament entre particulars per sota del 40% del preu de referència que aparegui a l’Índex de referència de la Generalitat; un recàrrec del 50% de l’impost per als béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

En cultura, ERC proposa una rebaixa del cost de les entrades dels espectacles a La Faràndula, al Teatre Principal i de Ca l’Estruch. Per als grups artístics de la ciutat, volen rebaixar un 90% la taxa d’utilització d’equipaments culturals públics.

En esport, volen que el preu de l’ús d’instal·lacions esportives municipals s’adapti a la renda de cada família.

