El nou projecte del Parc de l’Alba de Cerdanyola preveu crear 5.000 habitatges en quinze anys

El nou projecte del Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès preveu crear uns 5.000 nous habitatges en els propers 15 anys. L’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’Ajuntament treballen en un model de creixement de la ciutat per a l’oest més respectuós que els projectes que s’havien posat sobre la taula anteriorment en aquest espai, on fins fa una dècada governaven els camps de conreu i on ara hi ha instal·lades empreses com CaixaBank, Stradivarius o el Sincrotró Alba.

Les obres, al 2022

La previsió és que la meitat dels pisos siguin de protecció oficial, embolcallats per 200 hectàrees de zona verda i integrant en la trama urbana equipaments i empreses d’alt valor afegit. Es preveu una inversió pública de 450 milions d’euros i que les primeres obres comencin el 2022.

El nou barri neix a partir del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Direccional, nom amb què s’ha conegut popularment aquesta zona de Cerdanyola des que es va posar fil a l’agulla per repensar-lo. Es tracta d’un espai de 408 hectàrees presidit pel majestuós Castell de Sant Marçal, un punt de referència que serà clau a l’hora d’identificar un projecte que es considera una oportunitat per a la localitat.

“És un sector estratègic a Catalunya, perquè generem oportunitats a les empreses tecnològiques i d’alt valor afegit amb peces com el Sincrotró o la UAB”, explica la directora de l’Incasòl, Mercè Conesa.

