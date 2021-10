La peça principal del cas Mercuri queda a punt de judici

La peça principal del cas Mercuri ha quedat a punt de judici després que aquest divendres s'hagi celebrat la compareixença prèvia a la vista oral. El cas tindrà jurat popular i analitza els presumptes delictes de suborn, blanqueig de capitals, tràfic d'influències i negociacions i activitats prohibides amb funcionaris públics que s'imputen a l'ex regidor del PP de l'Ajuntament de Sabadell Jordi Soriano i una vintena de persones més, entre elles empresaris vinculats a la construcció i als serveis públics municipals. Fiscalia i acusació popular, exercida per l'entitat Sabadell lliure de corrupció, s'han ratificat en la imputació de tots els encausats, mentre que les defenses han demanat el sobreseïment de la causa.

La peca 1 del cas Mercuri investiga el presumpte pagament a canvi de la concessió d'obres públiques a Sabadell, situant l'aleshores regidor del PP a l'oposició a l'Ajuntament, Jordi Soriano, com a principal responsable i beneficiari. Finalment, entre els 22 investigats per presumpte suborn, tràfic d'influències, negociacions i activitats prohibides a funcionaris, blanqueig de capitals i corrupció en negocis, no hi ha cap membre del govern de l'època, liderat pel socialista i exalcalde Manuel Bustos.

La jutgessa que instrueix el cas, Alejandra Llido, considera que hi ha indicis que es van cometre il·legalitats en diferents accions, com en la pròrroga i la modificació del contracte que regulava els serveis funeraris a Sabadell, les obres per ampliar el cementiri municipal, una adjudicació d'obres en una finca agrícola de Ca n'Ustrell o unes altres al recinte de Fira Sabadell i a un centre cívic de la ciutat, entre d'altres. La magistrada situa Soriano al centre dels negocis, i creu que treballava conjuntament amb la seva esposa, Ana María Corbella, i la seva filla, Helena Soriano.

Les dues s'haurien beneficiat dels contractes vinculats amb l'extensió feta a la concessionària del cementiri, Torra S.A., a través de l'assessorament a l'empresa per part de dues societats. Aquesta operació hauria acabat amb ingressos als comptes corrents de la dona de Soriano i també de la filla, que era la propietària d'una de les empreses.

La jutgessa també creu que empreses com Torra S.A. i Constresnius haurien fet operacions amb empreses pantalla per complicar la detecció de les irregularitats, sempre amb Soriano com a nexe.

Pel que fa a Bustos, cal recordar que el març passat el Tribunal Suprem confirmava la sentència de l'Audiència de Barcelona del 2018 corresponent a la peça 30 del cas Mercuri que condemnava l'exalcalde de Sabadell a tres anys de presó i setze d'inhabilitació per haver ordenat a la Policia Local la retirada de multes de trànsit a membres de la seva família, en uns fets del 2012 considerats tràfic d'influències, prevaricació i malversació de cabals públics.

En paral·lel, continua investigat en altres peces del mateix cas, com ara la 25, que indaga en una possible malversació de cabals públics a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

