Empat entre la UD Tibidabo i la UE Castellar en el derbi de Segona Catalana (1-1)

Igualtat màxima. El resultat final del derbi entre la UD Tibidabo i la UE Castellar reflecteix el desenvolupament del joc. Un partit sense un dominador clar que ha acabat justament en empat. Ha estat un xoc que ha mostrat una importància, no tant pels punts, sinó per l'ambició d'obtenir la victòria en el primer derbi de la temporada per a tots dos.

El primer temps ha estat més dominat pels locals que han volgut buscar des dels costats l'àrea rival, arraconant la sortida de pilota del Castellar i intentant recuperar ràpidament i arribar a la porteria contrària constantment. No obstant això, el conjunt visitant ha estat sòlid en tot moment i el partit s'ha anat al descans amb un empat sense gols.

En el segon temps han arribat els gols. Primer del Tibidabo, que ho ha merescut fins al moment, però després d'obtenir l'avantatge parcial no ha aconseguit ser el necessàriament sòlid per a emportar-se els tres punts.

Sobre el final, en una pilota parada, ha arribat l'empat que ha posat justícia en el marcador vist el desenvolupament del partit. Finalment, ha estat un repartiment de punts en aquesta jornada 2 del grup 4 de Segona Catalana.

