Doble victòria de l'OAR Gràcia i desfeta monumental del Creu Alta Sabadell

Festival de gols en el duel de Primera Nacional OAR Gràcia-Granollers B, tan espectacular com trepidant que es va resoldre amb victòria del conjunt verd-i-blanc per 38-33, una vegada trencat l'equilibri de forces existent en el primer període. Si en el Granollers els jugadors de la primera línia van ser els més destacats en aportació golejadora, amb destacat protagonisme d'Oriol Miró (9), en el Gràcia van ser els qui tenen la zona d'àrea per hàbitat els de més pes específic, ja que entre Quim Vaillo (8), Guillem Correro (7) i Nil Montserrat (7) en van fer pujar 22 al marcador.

La successió d'empats va ser norma des de l'inici fins al 10-10 passat el quart d'hora. L'excepció, el següent parcial 5-0 que el Gràcia s'anotà en una fase d'encerts que li permeté endarrerir el seu rival (15-10). L'alegria, tanmateix, li durà el que trigà a ser sancionat amb dues exclusions consecutives. El Granollers no deixà passar l'oportunitat per recuperar el terreny perdut i restaurar la situació inicial com si res no hagués passat: 16-16, 17-17 i mitja part.

A la represa el partit continuà animat i conservà l'equilibri de forces fins al 25-25. Després, com a la primera part, el Gràcia aconseguí anar-se'n de 5 (33-28), però aquest cop a còpia d'erosionar de mica en mica la resistència granollerina. L'aproximació (35-32) va quedar en intent i el Gràcia posà la cirereta al pastís amb el parcial 3-1. Els de Cesc Borrell acaben la jornada en tercera posició a la taula.

Creu Alta, sense opció

Molt diferent és la situació del Creu Alta Sabadell Handbol, que ha caigut amb estrèpit davant el líder Sant Cugat. El 20-44 final demostra la diferència abismal entre els dos equips, que ja s'ha posat de manifest a la primera part amb un marcador gairebé insòlit: 6-22. A la segona part, el conjunt de Ramon Salmurri ha millorat en l'aspecte ofensiu -també per la lògica relaxació visitant-, però les debilitats defensives han permès al Sant Cugat doblar el seu registre. El parcial, almenys, ha estat menys escandalós: 14-22. Molta feina pel conjunt arlequinat, que s'enfonsa en l'últim lloc de la taula sense puntuar encara.

El femení guanya a La Roca

El femení de l'OAR Gràcia també aconseguí els punts en el seu desplaçament a La Roca (18-28) per obtenir la segona victòria consecutiva. En aquesta quarta jornada el conjunt de Carol Carmona va defugir de finals de partit a cara o creu i el va tenir el partit coll avall gràcies a la superioritat de la primera part. El 4-4 va ser el punt d'inici del trencament definitiu, plasmat amb el contundent parcial 5-12 que establí el 9-16 del descans.

El segon temps, en canvi, va començar amb escassa inspiració ofensiva de les gracienques davant la intensitat de les roqueroles, disposades a ficar-se en el partit. El 15-19 quan faltaven 15 minuts ho permetia, però el Gràcia tallà en sec la reacció del rival en recuperar el to i l'eficàcia, que es traduí en el darrer parcial 3-9 per tancar amb 18-28.

Publicitat