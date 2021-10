Joves, mascareta i passaport Covid: protagonistes de l'oci nocturn

L'oci nocturn ha tornat a obrir les portes aquest cap de setmana fins a les sis de la matinada. Després de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els locals d'oci nocturn han engegat motors després de pràcticament un any i mig. La principal novetat ha estat l'exigència de presentar el passaport Covid-19 i l'obligació de portar mascareta fins i tot a les pistes de ball. La mascareta només s'ha pogut abaixar per beure a la barra o a les taules.

Tot i el gran ressò i espera per a l’obertura de l’oci nocturn, la nit de divendres, dia 9 d'octubre, a la ciutat ha estat tranquil·la, sense produir-se cap incident destacat, però alhora un formiguer d'anar i venir de joves per a edats que oscil·laven des dels setze fins als trenta-cinc anys. Les terrasses dels bars estaven plenes de joves, tot i mantenir les distàncies de seguretat entre les diferents taules.

En aquest sentit, rialles i copes plenes han estat les protagonistes del vespre, amb un xivarri controlat, ja que els grups feien gresca amb la seva colla i estaven dispersos. Tot i aquest escenari, la situació no ha estat tan escandalosa com la que s'havia pogut percebre en altres ocasions. En les primeres hores de la segona nit de reobertura, les pistes de ball encara no eren plenes. "Volem aprofitar els carrers i posteriorment entrar als locals. Tenim ganes de viure un oci com el que teníem abans", apunta un jove de 17 anys.

A quarts d'onze de la nit es produïen cues alguns locals de la ciutat, com La Nit, El Bar Musical o bé, el Sabadebidoo. La responsable d'aquest últim, Antonia Peña, explica que la reobertura ha estat a marxes forçades: "la potència de la llum s'ha posat a últim moment, o bé el datàfon no ha funcionat i els usuaris han hagut de pagar en efectiu. Tot i els entrebancs estem contents després de tant temps tancats", afegeix. D'altra banda, la Clàudia Palomo, de 20 anys i clienta habitual del bar, explica que tenen ganes de tornar a viure el karaoke típic: "esperem poder gaudir com ho havíem fet abans, tot i que en aquesta ocasió amb el passaport covid descarregat".

Al voltant de les dotze de la matinada, la pàgina del CatSalut estava saturada i els usuaris no podien accedir-hi. Per aquest motiu es van produir més cues davant dels locals: "el problema recau sobre els locals, però ens hem d'adaptar a la situació i tenir paciència", lamenta Peña.

D'altra banda, en El Bar Musical també hi havia una gran afluència de gent, amb un públic que oscil·la entre els 30 i 40 anys. La seva responsable, Miriam Alonso explica que la gent ha estat molt implicada respecte a les mesures de seguretat i sanitàries. Cal tenir en compte que l'obertura ha coincidit amb el pont. Alonso lamenta que no hi hagi tanta gent a la ciutat, però alhora han pogut controlar l'accés i en conseqüència d'aforament.

Finalment, els clients de La Nit han destacat "l'alegria" i "l'adrenalina" de viure un oci nocturn com el que havien viscut gairebé dos anys enrere. Una nit tranquil·la, sense incidents considerables, però alhora una nit màgica i esperançadora per a molts joves de la ciutat.

