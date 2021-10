Anna Benavent (Taulí), premiada com a referent tecnològic

Publicitat

La directora d’Organització i Sistemes d’Informació del Parc Taulí, Anna Benavent (1969) ha rebut el premi Dona TIC en la categoria de Professional atorgat aquest dimecres al vespre pel Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat.

En línies generals, el certamen vol visibilitar i potenciar el paper de les dones en l’àmbit tecnològic, promovent la seva participació plena i efectiva en la presa de decisions i l’emprenedoria.

Benavent ha estat premiada per haver desenvolupat “un projecte per transformar i millorar el sistema de salut, especialment l’atenció que donen els hospitals de la Xarxa de Salut Pública de Catalunya, utilitzant les TIC com a palanca de canvi per fer sostenible els dispositius assistencials”, tal com recull el veredicte del jurat. Tot, per potenciar un canvi cultural que aconsegueixi disposar d’hospitals digitals més eficients i amb millors resultats per als seus pacients.

Digitalitació

La feina d’Anna Benavent, que és enginyera en telecomunicacions, i l’equip que lidera consisteix en digitalitzar tots els registres que cada pacient genera a l’hospital, ja siguin els fàrmacs i les pròtesis receptades, els tractaments realitzats o les visites previstes, però també incorporar les darreres innovacions tecnològiques com el 5G o la intel·ligència artificial.

Aquest no és el primer reconeixement que ha rebut Anna Benavent des que lidera aquesta àrea del Taulí. El febrer de l’any passat va ser distingida amb el premi Joan Clarke CIO en la 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.

