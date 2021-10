Els Saballuts tornen diumenge amb una cita amb Terrassa

Publicitat

Podria ser un duel, si es té en compte la històrica rivalitat entre Sabadell i Terrassa.

Tanmateix, el món casteller no és especialment competitiu, de manera que potser cal parlar de reivindicació vallesana.

Sigui com sigui, aquest diumenge es trobaran les tres principals colles de les cocapitals. Saballuts pels d’Arraona, Minyons i Castellers pels d’Ègara. Per als Saballuts serà la primera plaça, tret de la demostració de Festa Major a principis de setembre. Per als Minyons serà la segona actuació després de celebrar la seva tradicional diada Nova Atenes, fa dues setmanes. I per als Castellers de Terrassa serà la primera després d’un any i mig d’aturada.

La trobada de diumenge tindrà lloc a la plaça de Sant Roc, a partir de les 12 h. “La tria de les tres colles no respon a cap tradició anual”, matisa el president dels Saballuts, Joan Carles Sánchez. Tot i això, qui sap si deixa empremta per a altres anys.

Així, la colla dels Saballuts ja té el calendari d’actuacions oficial fins a final d’any. Per anar a plaça aquest diumenge, tan sols els queden dos assajos (dimecres i divendres; 20 h), al seu local del carrer d’Emprius.

Posteriorment, els Saballuts es desplaçaran a Sant Cugat, per participar en la Diada de Tardor (24 d’octubre).

Llavors arribarà el dia gran de la colla, quan juga a casa: la seva pròpia diada. El dissabte 6 de novembre tindran lloc els castells de vigília, mentre que el dia 7 serà la veritable trobada.

Finalment, el diumenge 14 de novembre participaran en una trobada castellera al barri del Clot (Barcelona).

El món casteller ha reprès el pols amb actuacions per festes com Santa Tecla (Tarragona), La Mercè (Barcelona), Festes de la Tardor (Lleida), o la diada del Mercadal (Valls).

