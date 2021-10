Ripoll, assignatura pendent

Publicitat

El riu Ripoll pot donar molt més de si amb un full de ruta ben traçat que permeti instal·lar-hi noves empreses, espais de creació, bars i restaurants, entre d’altres, fins i tot algun cas puntual de residències tipus loft, tot i que no es pensa a fer-hi habitatge a grosso modo. Això es vol fer respectant la flora, la fauna i el patrimoni i facilitant l’accés al riu des del nucli urbà de la ciutat, aprofitant els fons Next Generation i altres convocatòries de subvencions europees o estatals; tot, amb la mirada posada a haver transformat el Ripoll l’any 2030. Per fer-ho possible, el Govern preveu demanar 73,3 milions d’euros als fons Next Generation.

Més oportunitats laborals, més qualitat de l’espai verd i millors condicions de vida. És la recepta que plantegen tant des de l’Ajuntament de Sabadell com des del Gremi de Fabricants i l’Associació per l’Impuls de l’Àrea del riu Ripoll (que inclou ciutadans a títol particular, empreses i entitats com l’Adenc), que estan definint propostes per revitalitzar aquesta part de la ciutat. La secretària general del Gremi de Fabricants i de l’Associació per l’Impuls del Ripoll, Núria Aymerich, remarca que “tots anem a l’una per reactivar el Ripoll respectant la flora i la fauna”, i assegura que “quan el posem de cara a la ciutat en podrem fer un gran ús. Treballar allà és un somni”. Des del Gremi creuen que hi ha moltes oportunitats per convertir la zona fluvial en una activitat productiva respectuosa amb la flora i la fauna existent i el patrimoni que es pugui preservar. Aymerich pensa en indústries i oficines, però també en altres elements que complementin aquests, com bars i restaurants. La secretària general del Gremi engloba aquestes iniciatives al fet que tinguin en compte la sostenibilitat i l’economia circular.

Des de la Cambra de Comerç de Sabadell, el seu president, Ramon Alberich, assegura que “el Ripoll és una assignatura pendent a Sabadell des de fa temps”. Alberich insisteix en un punt que considera clau, que és que qualsevol proposta que es faci sobre el riu “tingui continuïtat en l’àmbit de mobilitat”, de manera que entrant per la carretera de Prats es pugui creuar per la llera fins a l’altra banda del riu.

Definir una marca

L’arquitecte i urbanista sabadellenc Manel Larrosa apunta que per rellançar el Ripoll s’hauria de generar una marca. “Si el districte 22@ de Barcelona el van crear, mantenint i diversificant activitat, a Sabadell caldria fer el mateix, un element de referència metropolità on prevalgués la singularitat”, diu Larrosa. D’aquesta manera també s’ajudaria a acostar el riu i el seu entorn a la ciutadania.

En aquest sentit, Sabadell mira el districte 22@ de Barcelona, on s’han rehabilitat naus i fàbriques per donar cabuda a noves activitats econòmiques, i també és una referència el Rec d’Igualada, en què dos cops l’any les antigues fàbriques igualadines es transformen en un conjunt de botigues on marques de primer nivell venen els seus estocs a preus únics.

També s’ha estudiat la proposta dels lofts, que van néixer la dècada del 1900 a Nova York, combinant espais de residència i treball. Al Ripoll, serien espais individuals d’entre 70 i 200 metres quadrats, situats elevats respecte al pas de l’aigua del riu, en les parts altes de les parcel·les.

Publicitat