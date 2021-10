Els robatoris a vehicles creixen un 27% respecte al 2019

Publicitat

Roben a tres cotxes aparcats a Sabadell cada dia. Rebenten el vidre o forcen la porta per endur-se el primer que troben. Fins al setembre s’havien denunciat 869 robatoris a l’interior de vehicles, un 27% per sobre dels registres d’abans de la pandèmia (2019), segons apunten els Mossos d’Esquadra. Els lladres actuen a l’espai públic, però també ho fan en aparcaments privats, on hi ha una tensió creixent.

“Vaig sortir una estona a dinar i quan vaig tornar em vaig trobar el mirall del copilot rebentat... S’havien endut el meu portàtil, que estava ben amagat sota el seient”, explica l’Oriol, víctima d’un robatori al pàrquing de la plaça del Doctor Robert el juny passat. “No hi havia prou vigilància a l’aparcament”, lamenta. “Em fa molta por aparcar-hi. Durant els mesos d’estiu, et trobaves cada dos per tres vidres trencats a terra”, assenyala un altre usuari habitual del pàrquing.

Darrere els robatoris en aparcaments interiors hi ha grups especialitzats. Una tècnica habitual que utilitzen els lladres consisteix a entrar amb moto amb dos cascs, un posat i l’altre a la mà. Amb aquest últim trenquen el vidre i accedeixen ràpidament a l’interior del vehicle. Mentre l’assaltant comet el delicte, un company l’espera fora. És ràpid, qüestió de minuts.

La situació també preocupa els propietaris dels aparcaments. Saba, la concessionària del pàrquing del Centre i del Mercat, reconeix l’augment de robatoris en els darrers mesos. Fonts de la companyia asseguren que, tot i que han pres mesures per reforçar la seguretat, el problema real és la “delinqüència” i “la manca d’una legislació real que posi fi a la multireincidència”.

L’escalada en els robatoris s’ha notat als barris del Centre (+27% respecte abans de la pandèmia). S’han denunciat pràcticament 200 robatoris fins al setembre. Així i tot, on més creix l’activitat delictiva és al sud –Espronceda, Campoamor, la Creu de Barberà–, on els furts en vehicles s’han triplicat respecte al 2019 (+232%).

Robatoris a peu de carrer

Tot i l’augment de robatoris en aparcaments privats, també és perillós deixar objectes personals a l’espai públic. No cal explicar-li a la Natàlia, a qui li van remenar el cotxe a plena llum del dia al carrer de la Indústria (Centre). “Vaig anar a fer uns encàrrecs a la Rambla, i de tornada vaig trobar el vidre de darrere trencat i no tenia la bossa”, afirma.

El Joan explica al Diari una història similar: “Vam aparcar a la Gran Via, a l’altura del Taulí, tornant amb un amic de festa. Quan vam arribar-hi al matí havien rebentat el vidre i s’havien endut colònies, dessuadores de marca, el carregador del mòbil...”, lamenta.

Els cotxes aparcats al carrer són objecte de lladres de baix perfil, no de bandes organitzades –com en els pàrquings privats–, segons fonts policials. La setmana passada, la Policia Municipal va detenir un home que havia rebentat nou cotxes al carrer del Rector Centena (la Creu Alta). Enxampar els lladres no és fàcil: els Mossos van detenir 26 persones implicades en robatoris en vehicles el 2019, mentre que el nombre de robatoris va ascendir a un miler.

Publicitat