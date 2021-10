El Tribunal de Comptes rebutja els avals de la Generalitat per pagar les fiances dels excàrrecs d'exterior

Publicitat

El Tribunal de Comptes ha rebutjat els avals de la Generalitat per pagar les fiances als excàrrecs del Govern a qui l'ens fiscalitzador reclama un total de 5,4 milions d'euros per l'acció exterior entre el 2011 i el 2017. Entre ells es troba el sabadellenc Josep Manuel Suàrez pel seu càrrec com a delegat del govern català al Regne Unit i Irlanda entre 2011 i 2016. El Tribunal de Comptes li reclama 115.103,60 euros més interessos.

Ara, però, la delegada instructora del Tribunal de Comptes, Esperanza García, ha decidit no acceptar que la Generalitat cobreixi l'import dels avals, segons ha avançat El Mundo i confirmen fonts de l'ens. García ja havia expressat dubtes sobre la legalitat de la fórmula.

Des del Govern, ni Presidència ni el departament d'Economia - de qui depèn l'ICF, que és qui va presentar els avals- tenen constància del rebuig del Tribunal de Comptes. Els afectats tampoc han estat notificats.

En total, el Tribunal de Comptes reclama a 34 excàrrecs del Govern que abonin 5,4 milions d'euros com a fiança provisional per les despeses exteriors, en el marc d'un procediment de responsabilitat comptable que encara ha d'arribar a judici per determinar la xifra definitiva.

Publicitat