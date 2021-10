Fem Sabadell més Verda

[Per Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell]

Sabadell ha estat aquesta setmana seu del segon Congrés de la Qualitat de l’Aire. Un esdeveniment que, a més de reforçar la nostra capitalitat i lideratge, ens ha permès posar en comú, debatre i analitzar conjuntament els reptes que tenim al davant en matèria ambiental.

El treball conjunt en aquest àmbit és no només necessari, sinó imprescindible. Ho hem dit en diverses ocasions: l’aire no té fronteres i hi ha aspectes que o bé els municipis i el conjunt del teixit econòmic i social afrontem de manera coordinada o serà molt complicat articular solucions veritablement efectives i que la ciutadania pugui aplicar.

En aquest marc, 63 alcaldies de Catalunya ens hem adherit durant el Congrés a la Declaració per un acord social i polític per la Millora de la Qualitat de l’Aire. Un gest que, malgrat les discrepàncies o les diferències polítiques que puguem tenir, fa palesa la voluntat de tothom per remar en la mateixa direcció.

De fet, la transició ecològica és un dels eixos fonamentals als Plans de Recuperació PostCovid dels Governs d’Espanya i Catalunya. Alhora, és absolutament protagonista als projectes que, com a ciutat, estem presentant i presentarem a les convocatòries dels fons europeus Next Generation. I és que la lluita contra el canvi climàtic l’hem d’abordar, tant sí com no, de manera col·lectiva i transversal. Però també tenim capacitat en singular. Els municipis podem fer molt i a Sabadell ens creiem aquest potencial. Per això, des del govern municipal ens vam fixar les polítiques ambientals com una prioritat des d’un principi. Fa més de 2 anys que hi treballem i alguns dels fruits ja són evidents.

Parlo de nombroses –centenars– actuacions que agrupem sota el paraigua del que anomenem Sabadell més Verda, que, més que un gran projecte, és una nova estratègia de ciutat. Volem naturalitzar els espais públics, que Sabadell sigui més ecològica, més maca i amb més qualitat ambiental.

No es tracta només de plantejar noves accions sinó d’impregnar amb aquesta voluntat tot el que fem. D’una nova manera d’entendre la ciutat i reformular les polítiques públiques. D’un nou paradigma per fugir de la ciutat grisa i consolidar-nos com a ciutat verda.

Amb aquesta voluntat, estem aplicant aquesta perspectiva a grans projectes com els parcs del Nord i de les Aigües i el jardí del sud. Però també a actuacions petites, moltes de les quals ja són visibles i impliquen posar flors a un parterre, plantar arbres a un petit espai o posar més vegetació a una rotonda.

Per il·lustrar-ho, només una dada: en els propers mesos, Sabadell guanyarà 2.500 arbres nous. Serà amb la incorporació de 1.042 exemplars a parcs i places i de 1.164 a una vuitantena de carrers dels diferents barris. També començarem a desenvolupar el Pla director de l’arbrat, amb 235 nous exemplars al districte sisè. Tot plegat, dins l’objectiu de sumar 6.000 arbres els propers anys.

Així mateix, amb mirada verda, plantegem les accions que impulsem per millorar i ampliar els espais de vianants. Des del passeig de la Plaça Major fins al carrer de Goya, passant per la plaça de la Fuensanta, la reforma de la plataforma sobre la ronda de l’Oest a Can Llong i tants altres. En tots es guanyaran arbres i vegetació.

Els nous carrils bici i el foment d’un transport més ecològic, amb la compra de 10 nous autobusos híbrids i 4 d’elèctrics, són altres línies d’actuació. I en pocs mesos tindrem 4 nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, que se sumaran als ubicats a Can Roqueta.

També estem substituint per LED uns 17.500 punts de llum a més de 720 carrers. Una actuació amb la qual reduirem les emissions en 1.638 tones de CO2 l’any. Alhora, fomentem l’estalvi energètic i les energies netes als equipaments municipals.

Totes aquestes inversions sumaran com a mínim 30,6 milions d’euros, sense comptar actuacions de millora de l’espai públic, com el Passeig, sinó només les inversions directes per guanyar verd i avançar cap a una ciutat més ecològica.

Són alguns exemples d’aquesta nova manera de fer, als quals s’aniran sumant altres iniciatives. Sabadell més Verda no és una estratègia tancada. Al revés, és una forma d’actuar que s’anirà reforçant amb nous projectes, comptant amb finançament municipal, el que arribi dels Next Generation o altres aportacions.

Amb tot, estem regirant la manera de concebre Sabadell. Volem una ciutat més verda i consolidar-nos com a referent també en matèria ambiental. Hi estem treballant i comencem a veure’n resultats. L’espai públic, la ciutat, està canviant. I així ha de continuar en el futur.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

Publicitat