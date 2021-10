Sabadellencs a La Palma: el Jordi i la Xesca ho han perdut tot

El sabadellenc Jordi Pons i la seva parella, la Xesca, hanpatit en la seva màxima expressió els efectes del volcà Cumbre Vieja. Una del mi- ler llarg d’edificacions destruïdes per la lava del volcà va ser la seva ,al barri del Todoque, on vivien des de fa 10 anys quan van decidir comprar-se l’habitatge. Una casa de 160 metres quadrats dins d’una parcel·la de 1.800 me- tres. Tot ha quedat arrasat.

“Estava molt a prop de la zona crítica, a un quilòmetre i mig d’on va començar a sortir la lava. Jo em trobava al jardí –explica el Jordi– i de cop vaig començar a notar com tot tremolava. No eren petits terratrèmols com deien alguns mitjans, era molt pitjor. La casa es movia! Només vam tenir temps de sortir cor- rent, sense poder agafar res. De fet, ni hi va haver temps d’or- ganitzar l’evacuació. Tampoc vam poder tornar després perquè la colada de lava ho va engolir tot. Ho vam perdre tot”, recorda amb tristesa i al mateix temps una serenor impactant.

Ell i la seva parella s’havien enamorat de La Palma després de visitar l’illa. Abans van viure un any a Tenerife. El Jordi, del barri de Gràcia de la nostra ciutat, és extreballador de Telefònica. Va estar designat a oficines de Sabadell, Barcelona i Vilanova i la Geltrú abans de viatjar a Canàries, on també va treballar un temps. Tenien una vida tranquil- la, en un entorn “encantador”. L’habitatge estava al barri de Todoque, que pertany al municipi de Los Llanos d’Aridane, al sud-oest de La Palma. “De fet, hi havia una carretera que unia Todoque i Las Manchas”. Res d’això existeix. Volen quedar-se Després de l’impacte, el Jordi diu que “no sabíem ben bé què fer. Vam anar cap al port i vam dormir la primera nit al cotxe”, explica. Després van refugiar-se a casa d’una amiga de La Palma. Reconeix que “físicament i emocionalment estàvem al límit del que una persona pot resistir. Volíem aïllar-nos i desconnectar i vam decidir marxar uns dies a La Gomera, on també teníem uns amics. Ho necessitàvem”. I ara, què? Han tornat a La Palma per resoldre tràmits de l’assegurança i possibles ajuts de les administracions per als afec- tats. “Malgrat tot, la nostra idea és quedar-nos a viure a La Palma”. Això sí, amb un matís important: “A la zona més llunyana de Cumbre Vieja”. La visita del CE Sabadell La temporada 1997/98, els equips canaris van ser inclosos en el mateix grup de Segona Divisió B del Centre d’Esports Sabadell, que va haver de fer tres desplaçaments a les Illes Canàries, un dels quals a La Palma per enfrontar-se al CD Mensajero, que ara juga a Segona RFEF. El peculiar estadi, rodejat de muntanyes, semblava una estampa del nord. Per sort, aquella zona no s'ha vist afectada per la lava. No ha tingut la mateixa sort el camp de La Laguna, totalment destruït.

