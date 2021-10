Tornen a licitar les obres de l'Oficina d'Entitats i Voluntariat, aturades des de fa més d'un any

El projecte de la nova Oficina d'Entitats i Voluntariat torna a la casella de sortida. L'Ajuntament de Sabadell ha començat de nou el procés de rehabilitació de l'antiga escola Riu-sec, a la plaça de Jean Piaget (Gràcia), després que l'octubre del 2020 el consistori rescindís el contracte de l'empresa que ja tenia adjudicades les obres. La previsió és que el nou equipament entri en funcionament ja entrat el 2023, com a mínim amb dos anys de retard respecte el calendari previst inicialment.

Passat un any, la Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns tornar a licitar el projecte, per valor d'1,7 milions d'euros i s'ha d'enllestir en 12 mesos un cop estiguin adjudicats els treballs. Inicialment, les obres van començar el gener de l'any passat i van quedar aturades al març, ja fa un any i mig. El motiu de l'endarreriment es deu a l'aturada de la construcció per la pandèmia, però també a què l'anterior adjudicatària, Rehacsa, va sol·licitar a l'Ajuntament augmentar el cost de l'obra en 492.000 euros més, un 28%, cosa que el consistori no va acceptar. El portaveu del Govern, Pol Gibert, ha dit aquest dilluns en roda de premsa que “no era possible per part seva [la constructora] acabar les obres i es va resoldre el contracte de mutu acord. Es tracta d'una obra que fa temps que està parada i esperem que es finalment es pugui construir”.

A l'edifici hi queda el rastre de les obres que ja s'hi han fet, les fases més inicials de qualsevol treball d'aquestes característiques: enderrocs i gestió de residus. L'Ajuntament assegura que només es va executar el 3,26% del pressupost inicialment licitat (1,7 milions d'euros).

Edifici sostenible

L'antiga escola Riu-sec es convertirà en l'Oficina d'Entitats i Voluntariat, el servei de Participació Ciutadana i el Punt del Voluntariat, que ara atén des del Vapor Codina. Des del consistori es destaca que serà la manera de concentrar activitats, cursos i tallers que ara es fan en diferents equipaments en un mateix espai. L'edifici serà un referent en eficiència energètica i sostenibilitat, construït amb estructura de fusta i de tipus nZEB (Nearly Zero Energy Building), ja que el seu consum energètic serà pràcticament nul.

L’edifici de l'escola data del 1931 i es va construir com a menjador per a obrers de la fàbrica Can Marcet, un origen que n’ha inspirat el nou disseny. La nova pell externa que tindrà l’edifici pretén envoltar-lo amb un ”fil de fusta reciclada” per embellir i condicionar-lo tèrmicament i acústicament i respectar el medi ambient, tal com feien els teixits en aquella època, que protegien les persones del fred i de la intempèrie d’una manera sostenible.

Publicitat